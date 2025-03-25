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Новости Видео Дроны против оккупантов
16 565 35

Оккупант-дроновод рассматривает и берет в руки украинский беспилотник с дистанционным подрывом, который приземлился на позиции россиян. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили по меньшей мере одного российского оператора БПЛА, посадив вблизи укрытия россиян беспилотник с дистанционным подрывом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно как вражеский дроновод выходит из блиндажа, рассматривает беспилотник, а затем берет его в руки.

"Украинский FPV-дрон с дистанционным подрывом прилетает на позицию недальновидных российских операторов БПЛА", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите: Оккупант пять раз ударил палкой по дрону-камикадзе, который упал к нему в окоп. ВИДЕО

Также смотрите: Оккупант рассматривает мину ПТМ-3, а затем взрывается на ней: "Как футляр из под очков... А-а-а-а-а-а-а, бл#дь!!!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) курьез (4056) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+18
"О-о-о, український трофей", - подумав кацап.
"О-о-о, кацапський длбойоп !!!", - подував дрон в останню мить.
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25.03.2025 14:05
+16
Любапитнай Варварє...
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25.03.2025 13:54
+8
414 -Мадяр рулить...
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25.03.2025 14:01
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Любапитнай Варварє...
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25.03.2025 13:54 Ответить
всьо оторвалі
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25.03.2025 14:23 Ответить
Цей людиноподібний свин однозначно претендує на премвю Дарвіна. 😁
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25.03.2025 13:54 Ответить
Там без різниці. У всіх макак макшанських автоматично з народження вже є ця премія.
Вручення тільки у кожного в різний час.
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25.03.2025 14:12 Ответить
Ачумєлыє ручькі
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25.03.2025 13:58 Ответить
здоров*я йому міцного
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25.03.2025 13:58 Ответить
Сообразительный малый...был.
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25.03.2025 14:00 Ответить
"....гранати не той системи" (х/ф. "Біле сонце в пустелі")
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25.03.2025 14:00 Ответить
414 -Мадяр рулить...
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25.03.2025 14:01 Ответить
А очі ніби добрі
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25.03.2025 14:02 Ответить
Ніби. Як у *****.
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25.03.2025 14:55 Ответить
значит такой был с него проффи дроновод,раз азы не знает
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25.03.2025 14:02 Ответить
у Чухломі і Малмижі інших нема.
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25.03.2025 14:17 Ответить
"О-о-о, український трофей", - подумав кацап.
"О-о-о, кацапський длбойоп !!!", - подував дрон в останню мить.
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25.03.2025 14:05 Ответить
чому не пишуть якого підрозділу це відео і що сталося після того як цей окупант взяв дрон?
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25.03.2025 14:05 Ответить
"с какой цєллю інтєрєсуєшся"?
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25.03.2025 14:09 Ответить
Luk Viktor тому б що це повага до того підрозділу якій це зробив.
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25.03.2025 14:37 Ответить
вчора Мадяр ще це показав....
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25.03.2025 14:39 Ответить
Як там у Маршака - "Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ"..)))
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25.03.2025 14:09 Ответить
ах умніки, знайшли, на чому піймати - на цяцькі ))) притаїлися і хлоп.
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25.03.2025 14:29 Ответить
Он бил ізлішньє любАпитьЄн...
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25.03.2025 14:40 Ответить
не дуже...
вичікував трохи часу - але йому це не допомогло....
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25.03.2025 14:46 Ответить
То воно не вірило свойому щясттю - на дурняк дрон дістався!
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25.03.2025 14:55 Ответить
інтелект видно по його обличчю.... Видно одразу, що пілот БПЛА, літає ще від дії "бояришника"
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25.03.2025 14:59 Ответить
Пропелерами голову надуло...
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25.03.2025 15:03 Ответить
"Єстєствєнний відбір" спрацював
Але нажаль вийшов лише один!
"Без ансам***, один, ***..."
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25.03.2025 15:06 Ответить
Сиділи, бухали, сцять пішов.... а тут - щясття: дрон на халяву....
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25.03.2025 15:10 Ответить
По мотивам фильма "Ко мне, Мухтар дрон"...
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25.03.2025 15:03 Ответить
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25.03.2025 15:07 Ответить
Вначале кацапча приготовил себе мешок, куда его башка отлетит
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25.03.2025 15:41 Ответить
хотів напевно забрати і як іграшку привезти для своїх личинок..привезуть їм мішок пластиковий з кістками і гівном
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25.03.2025 15:49 Ответить
Похоже, орки в блиндаже играли в карты... навылет.
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25.03.2025 15:55 Ответить
зайвий раз пересвідчився що на війні нічого не можна брати до рук ворожого
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25.03.2025 16:10 Ответить
Дарвін - наше всьо.
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25.03.2025 16:10 Ответить
Мадяру РЕСПЕКТ!!!
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25.03.2025 16:36 Ответить
 
 