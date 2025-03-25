Оккупант-дроновод рассматривает и берет в руки украинский беспилотник с дистанционным подрывом, который приземлился на позиции россиян. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили по меньшей мере одного российского оператора БПЛА, посадив вблизи укрытия россиян беспилотник с дистанционным подрывом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно как вражеский дроновод выходит из блиндажа, рассматривает беспилотник, а затем берет его в руки.

"Украинский FPV-дрон с дистанционным подрывом прилетает на позицию недальновидных российских операторов БПЛА", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите: Оккупант пять раз ударил палкой по дрону-камикадзе, который упал к нему в окоп. ВИДЕО

Также смотрите: Оккупант рассматривает мину ПТМ-3, а затем взрывается на ней: "Как футляр из под очков... А-а-а-а-а-а-а, бл#дь!!!". ВИДЕО