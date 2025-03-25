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Оккупант-дроновод рассматривает и берет в руки украинский беспилотник с дистанционным подрывом, который приземлился на позиции россиян. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили по меньшей мере одного российского оператора БПЛА, посадив вблизи укрытия россиян беспилотник с дистанционным подрывом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно как вражеский дроновод выходит из блиндажа, рассматривает беспилотник, а затем берет его в руки.
"Украинский FPV-дрон с дистанционным подрывом прилетает на позицию недальновидных российских операторов БПЛА", - говорится в комментарии к записи.
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+18 Ihor Ihor #577453
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+16 Andrew Moon
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Вручення тільки у кожного в різний час.
"О-о-о, кацапський длбойоп !!!", - подував дрон в останню мить.
вичікував трохи часу - але йому це не допомогло....
Але нажаль вийшов лише один!
"Без ансам***, один, ***..."
Мухтардрон"...