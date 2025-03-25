То, как Россия будет себя вести в ближайшие дни, покажет многое, если не все, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через несколько дней станет понятно, готова ли РФ соблюдать перемирие.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"То, как Россия будет себя вести в ближайшие дни, покажет многое, если не все. Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то надо будет принимать новые меры - именно против Москвы.
Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Спасибо Америке за то, что команды наши работают конструктивно и результативно. Результат нужен от России. Мы им не верим. Реально мир России не верит. И они должны доказать, что они готовы закончить войну и готовы не врать миру, не врать Трампу, не врать Америке", - сказал Зеленский.
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Ще й знято санкції.
В обмін на велике ****** -Трамп бубу не буде обзивати диктатором...
Доперемовлялося...
для тих кому треба це чути пишуть в твіттер