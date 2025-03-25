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Новости Видео Прекращение огня между Украиной и РФ Зеленский о прекращении огня Прекращение ударов в Чорном море
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То, как Россия будет себя вести в ближайшие дни, покажет многое, если не все, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через несколько дней станет понятно, готова ли РФ соблюдать перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"То, как Россия будет себя вести в ближайшие дни, покажет многое, если не все. Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то надо будет принимать новые меры - именно против Москвы.

Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Спасибо Америке за то, что команды наши работают конструктивно и результативно. Результат нужен от России. Мы им не верим. Реально мир России не верит. И они должны доказать, что они готовы закончить войну и готовы не врать миру, не врать Трампу, не врать Америке", - сказал Зеленский.

Читайте также: Совпадает с месседжами Кремля, - Зеленский о заявлении Уиткоффа о "референдумах" на ВОТ Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) обращение (742) прекращения огня (109)


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Топ комментарии
+16
За два тижні злито плацдарм в Курську, знята загроза для кацапського флоту і загроза для кацапської нафто-газової інфраструктури.
Ще й знято санкції.
В обмін на велике ****** -Трамп бубу не буде обзивати диктатором...

Доперемовлялося...
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25.03.2025 20:23
+9
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25.03.2025 20:24
+9
"... треба буде вживати нових заходів - саме проти Москви. " Знову круто ! Всі аж плескають ... вухами. Трамп аж розсміявся. "Цей обісраний президент в Овальному знову взявся за свою справу - повчати мене що я маю робити!" Ну, Віслюк просто НЄОБУЧАЄМИЙ. Тільки бовдур наступає на свої граблі раз по раз. Краще б мовчав, і чекав що скаже Трамп.
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25.03.2025 20:29
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будем посмотреть(с)
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25.03.2025 20:19 Ответить
подивись пуйлу в очко- побачиш
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26.03.2025 00:34 Ответить
Можна не чекати декілька днів - не буде вона дотримуватись !
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25.03.2025 20:20 Ответить
Какое перемирие кого с кем?! что такое энерго объект .....например подстанция меж-квартальная к этому относится или нет?!
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25.03.2025 20:21 Ответить
За два тижні злито плацдарм в Курську, знята загроза для кацапського флоту і загроза для кацапської нафто-газової інфраструктури.
Ще й знято санкції.
В обмін на велике ****** -Трамп бубу не буде обзивати диктатором...

Доперемовлялося...
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25.03.2025 20:23 Ответить
можно бесконечно наблюдать как течёт вода, как горит огонь и как воет упоротое поголовье. по сути выход один - спилить мушку, расслабиться и постараться получить удовольствие, убеждая себя что это и есть пэрэмога
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25.03.2025 20:27 Ответить
залиш собі свої сексуальні хфантазії, набутилочнік
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25.03.2025 21:01 Ответить
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25.03.2025 20:24 Ответить
Воно себе з Наполеоном ототожнювало..
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25.03.2025 20:30 Ответить
а вже вляпалось в Історію як шмат зельоного гівна
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25.03.2025 20:34 Ответить
Лёха, ты по ходу Путина с Зеленским попутал, это Пу себя царём да императором мнит…
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25.03.2025 21:01 Ответить
ага, тобі ж з Франції краще видно що в українця за вікном.
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25.03.2025 21:15 Ответить
У Зе влади не менше.Чи є якась гілка влади не підконтрольна Зе?У нього влади більше,ніж було у Яника.
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25.03.2025 21:17 Ответить
Рефері? На добровільних началах?
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25.03.2025 20:25 Ответить
Якого хрена Україну на оцих перемовинах мутних завгосп представляє?
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25.03.2025 20:28 Ответить
бо він уповноважений (в Омані) погонич віслюків.
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25.03.2025 20:59 Ответить
Та вже запустили ..
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25.03.2025 20:28 Ответить
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25.03.2025 20:28 Ответить
"... треба буде вживати нових заходів - саме проти Москви. " Знову круто ! Всі аж плескають ... вухами. Трамп аж розсміявся. "Цей обісраний президент в Овальному знову взявся за свою справу - повчати мене що я маю робити!" Ну, Віслюк просто НЄОБУЧАЄМИЙ. Тільки бовдур наступає на свої граблі раз по раз. Краще б мовчав, і чекав що скаже Трамп.
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25.03.2025 20:29 Ответить
Та дайте ж йому, заглянути в "ті" очі...
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25.03.2025 20:30 Ответить
Покаже кому? Кому ти ще щось хочеш показувати?
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25.03.2025 20:35 Ответить
Как ты уже балабол достал просрал всё!как вообще с тобой базарить чмо зелёное!позорище!
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25.03.2025 20:37 Ответить
Вова, вже. Вже полетіли в нашу сторону. Вже повітряні тривоги.
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25.03.2025 20:43 Ответить
яке ж воно тупориле
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25.03.2025 20:48 Ответить
Вже зараз показує. А що ,хтось сумнівався? Хіба що окрім рудого дов@ба та уліткаФФа.
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25.03.2025 20:48 Ответить
Не будет никакого перемирия. Пока эта мразь путинская у власти ,Украине не будет покоя.
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25.03.2025 20:53 Ответить
Багато чого? Тільки ідіот буде на щось сподіватися в домовленостях з мордором. Може спробуєш знову в очко позаглядать, щоб зрозуміти?
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25.03.2025 20:56 Ответить
А кому надо показывать, что Россия - террорист? Весь мир это и так видит. Трампу вообще все равно, что Путин делает в Украинне. Зачем сдавать позиции? Чтобы русским сняли санкции? Эта и есть гениальная задумка украинской потужной команды?
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25.03.2025 21:02 Ответить
Те, як ти і твої слуги будете вести себе найближчими днями покаже, чи буде в Україні новий Майдан!
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25.03.2025 21:12 Ответить
Zeлені вже підготувалися, автозаки, підняли зп своїм овчаркам - усе до Майдану готове(
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25.03.2025 21:18 Ответить
Подивимось...
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25.03.2025 21:22 Ответить
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3543223
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25.03.2025 21:23 Ответить
до кого це в телеграм... знов до своїх
для тих кому треба це чути пишуть в твіттер
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25.03.2025 21:56 Ответить
Просрал всё!!! Мародер.
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25.03.2025 22:17 Ответить
 
 