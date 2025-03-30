Бойцы Сводной стрелковой бригады и морские пехотинцы уничтожили два танка россиян на Покровском направлении. ВИДЕО

Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении.

Оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников, сообщает Цензор.НЕТ.

Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение вражеских танков, а попадания дронами-камикадзе от нашего расчета остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности. Как результат, – враг потерял 2 танка.

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