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Бойцы Сводной стрелковой бригады и морские пехотинцы уничтожили два танка россиян на Покровском направлении. ВИДЕО

Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении.

Оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников, сообщает Цензор.НЕТ.

Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение вражеских танков, а попадания дронами-камикадзе от нашего расчета остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности. Как результат, – враг потерял 2 танка.

Смотрите также: Воины 93 ОМБр ликвидировали около шести российских солдат на Покровском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (19115) танк (2249) уничтожение (6860)


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Гарно звели!!!
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30.03.2025 17:09 Ответить
Тупее рашистов нет никого на свете. По прежнему своими караван-сараями атакуют.

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30.03.2025 17:10 Ответить
А у нас - танки в сітках з мотузка, які дронів не витримують, а коштували більше мільйона.
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30.03.2025 17:20 Ответить
"Желєзний капут".
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30.03.2025 19:23 Ответить
скиньте потужним дроником ПТ76 з контактним)) - й все буде з сарайом...))
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31.03.2025 00:24 Ответить
Зведені бригади - це вже настіки не комплект особового складу у бригадах ЗСУ, шо їх єднають. А за гниду голосовало 73% - з них десь буде 4-5 міліонів чоловіків призовного віку - взагалі нема питань по службі та захист України. То чому виборцями зеленского не забиті військомати(тцк), а забита Тиса та інші кордони з Европою.
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31.03.2025 02:55 Ответить
 
 