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Бойцы Сводной стрелковой бригады и морские пехотинцы уничтожили два танка россиян на Покровском направлении. ВИДЕО
Экипажи операторов БпЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении.
Оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников, сообщает Цензор.НЕТ.
Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение вражеских танков, а попадания дронами-камикадзе от нашего расчета остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности. Как результат, – враг потерял 2 танка.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.03.2025 17:09 Ответить Мне нравится 3
Сергей Гусаченко #510886
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Eugen Sсhorf
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stranger stranger
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