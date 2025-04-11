Минус 1100 оккупантов убитыми и ранеными: операция полка "Скала" по освобождению поселка Шевченко вблизи Покровска. ВИДЕО

Бойцы полка "Скала" провели успешную контрнаступательную операцию вблизи Покровска и установили контроль над поселком Шевченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была начата в начале марта и разделена на несколько этапов. О деталях боевых действий украинские воины рассказали в специальном видео.

"Полк "СКАЛА" успешно провел боевую операцию в районе поселка Шевченко на Покровском направлении. В результате штурмовых действий потери противника превысили 1100 человек убитыми и ранеными. Это заставило оккупантов остановить наступление на Покровск. Такой значительный результат стал возможным благодаря тщательному планированию операции, высокой слаженности подразделений и профессиональному командованию полка "СКАЛА", - говорится в комментарии к записи.

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