РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10602 посетителя онлайн
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
5 306 6

Минус 1100 оккупантов убитыми и ранеными: операция полка "Скала" по освобождению поселка Шевченко вблизи Покровска. ВИДЕО

Бойцы полка "Скала" провели успешную контрнаступательную операцию вблизи Покровска и установили контроль над поселком Шевченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была начата в начале марта и разделена на несколько этапов. О деталях боевых действий украинские воины рассказали в специальном видео.

"Полк "СКАЛА" успешно провел боевую операцию в районе поселка Шевченко на Покровском направлении. В результате штурмовых действий потери противника превысили 1100 человек убитыми и ранеными. Это заставило оккупантов остановить наступление на Покровск. Такой значительный результат стал возможным благодаря тщательному планированию операции, высокой слаженности подразделений и профессиональному командованию полка "СКАЛА", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Бойцы 155-й ОМБр уничтожают вражескую штурмовую группу во время уличного боя на Покровском направлении. ВИДЕО

Также читайте: Силы обороны оттеснили врага в Шевченко, россияне продвинулись на Луганщине, Курщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

освобождение (565) Донецкая область (9621) бой (163) Покровский район (550) Шевченко (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова гарна робота-всім виконавцям черговий респект...
показать весь комментарий
11.04.2025 10:03 Ответить
браво
показать весь комментарий
11.04.2025 10:12 Ответить
Незламні, непохитні!!! Честь ВОЇНАМ!!!
показать весь комментарий
11.04.2025 10:14 Ответить
Вчора на ютюбі було в
"Армія TV - Військове телебачення України"
показать весь комментарий
11.04.2025 10:21 Ответить
Одне питання, навіщо показувати деталі операцій і склад та чисельність груп і їх переміщення?
показать весь комментарий
11.04.2025 10:29 Ответить
 
 