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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Калич-подразделение армии РФ готовят к отправке на боевое задание: "Категория "Д" - отправляют всех: без рук, без ног, на костылях, слепых инвалидов, бл#дь". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята подготовка российского каллич-подразделения к выполнению боевых задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи российским недобиткам как раз выдают новую форму. Недолеченные солдаты армии РФ на костылях послушно выстраиваются в очередь для получения формы и жалуются сами себе на "уничтожение и геноцид".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одноногий российский военный жалуется на проблемы безбарьерности в блиндаже: "Ступенька сантиметров 50, а потом направо вниз еще 10. Еще тот квест". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) инвалидность (173) бой (163)


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Топ комментарии
+27
Всі мають здохнути за х7йла.... якщо за свою свободу не бажають воювати у РДК з режимом х7йла.
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17.04.2025 10:25
+21
Добровольці!!! Самі підписали контракт, а тепер чомусь немає бажання дохнути за пуйла.
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17.04.2025 10:36
+20
Здихайте, падлюки! Так вам і треба
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17.04.2025 10:27
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Всі мають здохнути за х7йла.... якщо за свою свободу не бажають воювати у РДК з режимом х7йла.
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17.04.2025 10:25 Ответить
Добровольці!!! Самі підписали контракт, а тепер чомусь немає бажання дохнути за пуйла.
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17.04.2025 10:36 Ответить
ще на цих доведеться витрачати дрони .
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17.04.2025 10:26 Ответить
Здихайте, падлюки! Так вам і треба
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17.04.2025 10:27 Ответить
Важко з таким народом воювати. Який своє життя з легкістю віддає в розпорядження "висшім сілам".
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17.04.2025 10:28 Ответить
Якщо не воювати то завтра цим народом будеш ти...
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17.04.2025 10:35 Ответить
Ждуни іншої думки. Вони впевнені що з російським паспортом будуть жить пріпіваючи впереді планєти всєй.
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17.04.2025 11:50 Ответить
Так здохнуть за ***** єта жє пАчЙОтнА, мля!
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17.04.2025 10:30 Ответить
То хто вам "враг"? Бездумна та жадібна людська масса може повзти, шкандибати та стогнати безкінечно. Але усе це безглуздо поки не почнуть працювати мозком. Оте, над чим вони пробують насміхатися коли обзивають українців свідомими
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17.04.2025 10:33 Ответить
Але ж бидло: слухняно йде на забій. Якщо програємо- у нас така ж доля.
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17.04.2025 10:33 Ответить
Гібнут маладиє, красівиє парні. Ето ужасно. Я хачу ето астанавіть. Етава нікада би нє случілось, єслі б я біл прєзідєнтом. Во всьом вінавати Байдєн і Зєлєнскій (с) Трумп.
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17.04.2025 10:33 Ответить
"балбес, ты не в ту сторону воюешь..." врага они бить "идут"
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17.04.2025 10:33 Ответить
От навіщо їм амуніцію видають? Можна одразу у чорні мішки вдягати. Економніше буде. Більше 1000 комплектів у день - це ж яка економія!
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17.04.2025 10:35 Ответить
Яку ще амуніцію? Придивись. Там все вживане.
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17.04.2025 11:25 Ответить
Головне безголових не відправляйте це страшні люди, даже застрелитися не можуть. А так вперед бажаю вашім родинам побільше білих лад
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17.04.2025 10:38 Ответить
А просто нахер послати те начальство? Шо там вже втрачати?
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17.04.2025 10:39 Ответить
як це що ? виплату 8 млн дерев'яних !
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17.04.2025 10:42 Ответить
"Черный дельфин" - чули про таке місце? Є й інші аналогічні, але не настільки відомі.
Потрапите до такого - пошкодуєте, що не погодились здохнути на милицях.
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17.04.2025 10:52 Ответить
сміття
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17.04.2025 10:40 Ответить
На жаль таке не тільки у орків.

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17.04.2025 10:41 Ответить
Треба більше подробиць. Який підрозділ, які обставини.
Такі ганебні історії зазвичай описують досить детально.
Треба піднімати хвилю, бо це не годиться.
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17.04.2025 10:49 Ответить
Онкологія, радикальна нефректомія, хнн єдиної нирки, множинні кісти єдиної нирки, бронхіальна астма, остеохондроз, протрузії, дві грижі.
Висновок ВЛК- ПРИДАТНИЙ.
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17.04.2025 11:53 Ответить
Мова йшла про милиці. Коли ходити не можеш без палички, не те що кудись там бігати і щось на собі тягати важке.
Задокументований випадок, коли на БЗ посилають як оцю русню, є?
Якщо є - підрозділ який, бажано ПІБ того, кого послали.
Це не годиться, потрібен розголос.
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17.04.2025 11:56 Ответить
Це кацапоботська історія. Не бачив в нас, щоб примусово на милицях в штурми посилали.
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17.04.2025 15:11 Ответить
І у нас руссодовбойоби трапляються. Так що, якщо випадок мав місце, то треба розголос, щоб притягнути винних і ніколи знову.
Але пруфів, крім дурної картинки, не надали, тому тут ви, скоріше за все, праві.
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17.04.2025 15:13 Ответить
якка онколгія? є онкологія, що знімають з обліку через 5 років. Яка ХНН? Є початкова стадія, нічого страшного. Яка БА?
ця сукупність діагнозів спокійно може дати придатність
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18.04.2025 00:28 Ответить
Знімається з обліку будь-яка. Якщо прожив ці п'ять років.
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18.04.2025 06:08 Ответить
Кацап виліз
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17.04.2025 11:51 Ответить
діди на паличках.. утілізація інвалідів.. "с паршивой овцы хоть шерсти клок"..
путЄн - єфрейтор-прапорщік, агент ГУР-СБУ.. холопы плешивого сцаря, осталось ещё чуть-чуть патерпеть..
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17.04.2025 10:42 Ответить
Дерусіфікація в дії...
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17.04.2025 10:55 Ответить
Але річку Оскіл калічи переходять...
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17.04.2025 10:56 Ответить
Переходять не каліки.
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17.04.2025 11:11 Ответить
Останні (бл...) - найцінніші бійці для рашкостану.
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17.04.2025 10:58 Ответить
Утілізують інвалідів,непотріб,як це робив сралін після другої світової війни,усіх калік-захисників на Соловецькі острови,де ті мерли від голоду та хвороб.,пукін не став чекати хавершення,іновація блд.
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17.04.2025 11:08 Ответить
Мересьевы на потоке.😎
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17.04.2025 11:14 Ответить
Костилями трахніть кремлівських упирів.Слабо?Вони своєї тіні бояться, то будуть виступати проти .Ваш путь на фарш.
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17.04.2025 11:14 Ответить
ну там логіка проста: навіть якшо такий каліч отрмає дрон в пику, або трапить на міну - його завдання вже виконано. тому спочатку пускають отаких, шоб на них витратчали бк, а потім вже йдуть трохи живіші.
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17.04.2025 11:18 Ответить
Ну от чому цей народ такий кончений? Що з ними не так?
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17.04.2025 11:20 Ответить
З ними не так геть усе.
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17.04.2025 13:55 Ответить
Пєрвая армія міра! 😁 принайині таку "пургу" вдовблюють в мізки кацапському плєбсу, путінські пропогандони на своїх сатанінських шабаш шоу!
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17.04.2025 11:30 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=KljrCd40HUs&t=68s Обманутый россиянин: Внимание! Розыск.
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17.04.2025 11:34 Ответить
можливо, якісь крихти співчуття могли б знайтися, але після
"ідьом біть врага"
бажаю, щоб по колу ще пускали, якщо несподіванно не закобзоняться на цей раз
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17.04.2025 11:37 Ответить
Це дебіли марно гроші платили за ампутації здорових кінцівок (відкосити від війська). А їх все одно закребли у окопи!
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17.04.2025 11:40 Ответить
Ну а шо вас еще кормить и пенсию платить. Денег нет. Кстати что там что тут, чинуши и генералье реально братья. Может мы с ними и не братья, но военная верхушка все же братья. Или сестры.
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17.04.2025 11:43 Ответить
нічого, скоро додому (в гробах) але це не точно, якщо пофартить
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17.04.2025 11:49 Ответить
агов.. повзіть хутчіш!)) Прямо у пекло.
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17.04.2025 12:01 Ответить
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17.04.2025 12:09 Ответить
Неплохая "движуха". "И это они ещё не начинали". Или уже начали?
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17.04.2025 12:14 Ответить
Господи , какие же они ТУПЫЕ ???!!!((( они не понимают ,что их просто УТИЛИЗИРУЮТ ???!!!(((
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17.04.2025 13:41 Ответить
Це ще раз доводить що підорафія повинна бути стерта з лиця землі і крапка!
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17.04.2025 14:15 Ответить
Категория "Д"(*****) 😂
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17.04.2025 15:11 Ответить
заявка от пенсионного фонда рф
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17.04.2025 18:22 Ответить
Категорія»Д» -ця абревіатура в росії розшифровується як дебіли.
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17.04.2025 22:19 Ответить
Скоро і в нас до цього дійде.Для 80% населення найбільший ворог-це тцк,мобілізація провалена повністю.
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17.04.2025 22:57 Ответить
Є така приказка " ума нема считай калека".
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18.04.2025 00:10 Ответить
 
 