Калич-подразделение армии РФ готовят к отправке на боевое задание: "Категория "Д" - отправляют всех: без рук, без ног, на костылях, слепых инвалидов, бл#дь". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята подготовка российского каллич-подразделения к выполнению боевых задач.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи российским недобиткам как раз выдают новую форму. Недолеченные солдаты армии РФ на костылях послушно выстраиваются в очередь для получения формы и жалуются сами себе на "уничтожение и геноцид".
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+27 Oleksii Pilevych #582021
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+21 Василь Довганенко #589385
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+20 Оксана Фесенко #582011
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Потрапите до такого - пошкодуєте, що не погодились здохнути на милицях.
Такі ганебні історії зазвичай описують досить детально.
Треба піднімати хвилю, бо це не годиться.
Висновок ВЛК- ПРИДАТНИЙ.
Задокументований випадок, коли на БЗ посилають як оцю русню, є?
Якщо є - підрозділ який, бажано ПІБ того, кого послали.
Це не годиться, потрібен розголос.
Але пруфів, крім дурної картинки, не надали, тому тут ви, скоріше за все, праві.
ця сукупність діагнозів спокійно може дати придатність
путЄн - єфрейтор-прапорщік, агент ГУР-СБУ.. холопы плешивого сцаря, осталось ещё чуть-чуть патерпеть..
"ідьом біть врага"
бажаю, щоб по колу ще пускали, якщо несподіванно не закобзоняться на цей раз