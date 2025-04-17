В сети опубликована видеозапись, на которой снята подготовка российского каллич-подразделения к выполнению боевых задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи российским недобиткам как раз выдают новую форму. Недолеченные солдаты армии РФ на костылях послушно выстраиваются в очередь для получения формы и жалуются сами себе на "уничтожение и геноцид".

Внимание! Ненормативная лексика!

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