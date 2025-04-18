Бойцы 45-й ОАбр поразили 9 вражеских орудий и 5 минометов. ВИДЕО

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ поразили 9 орудий и 5 минометов оккупантов.

Видео охоты на вражескую артиллерию опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по оккупантам наносились, как дронами-камикадзе, так и артиллерийским огнем.

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