Бойцы 45-й ОАбр поразили 9 вражеских орудий и 5 минометов. ВИДЕО
Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ поразили 9 орудий и 5 минометов оккупантов.
Видео охоты на вражескую артиллерию опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по оккупантам наносились, как дронами-камикадзе, так и артиллерийским огнем.
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