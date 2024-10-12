Бойцы 45-й ОАрБр прямым попаданием уничтожили вражескую гаубицу и 2 склада с БК. ВИДЕО

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского уничтожили вражеское орудие и два склада с БК на восточном направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Прямым попаданием было уничтожено орудие и два полевых склада с боекомплектом.

Также смотрите: Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1М" на Восточном направлении. ВИДЕО