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Бойцы 45-й ОАрБр прямым попаданием уничтожили вражескую гаубицу и 2 склада с БК. ВИДЕО

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского уничтожили вражеское орудие и два склада с БК на восточном направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Прямым попаданием было уничтожено орудие и два полевых склада с боекомплектом.

Также смотрите: Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1М" на Восточном направлении. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (641) 45 артиллерийская бригада (54)


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Хлопці Герої ,
честь Вам і хвала 👍🏼🙏🏼❤️.
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12.10.2024 01:06 Ответить
Молодці, думаю, що це не легко було.
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12.10.2024 01:07 Ответить
 
 