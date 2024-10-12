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Бійці 45-ї ОАрБр прямим влучанням знищили ворожу гаубицю та 2 склади з БК. ВIДЕО

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського знищили ворожу гармату та два склади з БК на східному напрямку.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Прямим влучанням було знищено гармату та два польові склади з боєкомплектом.

Також дивіться: Знищення ворожої РЛС "Зоопарк-1М" на Східному напрямку. ВIДЕО із безпілотника

Автор: 

артилерія (796) 45 артилерійська бригада (54)


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Хлопці Герої ,
честь Вам і хвала 👍🏼🙏🏼❤️.
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12.10.2024 01:06 Відповісти
Молодці, думаю, що це не легко було.
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12.10.2024 01:07 Відповісти
 
 