Бійці 45-ї ОАрБр прямим влучанням знищили ворожу гаубицю та 2 склади з БК. ВIДЕО

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського знищили ворожу гармату та два склади з БК на східному напрямку.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Прямим влучанням було знищено гармату та два польові склади з боєкомплектом.

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