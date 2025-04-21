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13 435 18

Украинский дрон-камикадзе атакует бронепоезд армии РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон атакует локомотив переоборудованный россиянами в бронепоезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после атаки бронепоезд начал дымиться. Понять из видео был ли он уничтожен невозможно. Однако автор публикации утверждает, что попытка оккупантов атаковать позиции Сил обороны на такой технике была сорвана.

"Россияне облепили локомотив металлическими листами и на импровизированном "бронепоезде" пытались доехать до украинских позиций по железнодорожным путям", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два с половиной десятка оккупантов готовятся ехать на штурм на шести легковых автомобилях ВАЗ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) технологии (671)


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Топ комментарии
+16
Ачєрєдной лапатний бранєтьомкін-паносєц...
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21.04.2025 19:38
+13
Матрос Жєлєзняк спєшіл на помощь. Нє фартануло
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21.04.2025 19:32
+9
Наш паровоз вперьод лєті,
В комунє остановка!

Станція комуна - приїхали!
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21.04.2025 19:32
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Матрос Жєлєзняк спєшіл на помощь. Нє фартануло
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21.04.2025 19:32 Ответить
Вот интересно, а хоть машинистам будёновки выдали? Или портрет догадались Серёги Лазо повесить на передок паровоза? Население зачманеет от восторга в канун 9 мая! Дуремар угар уже попёр калиброванный там!
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21.04.2025 20:04 Ответить
Наш паровоз вперьод лєті,
В комунє остановка!

Станція комуна - приїхали!
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21.04.2025 19:32 Ответить
Кримський міст - не іначе....
Або десь біля Маріуполя....
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21.04.2025 19:33 Ответить
а чому конніцу на ішаках дронами не атакують? гуманісти?
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21.04.2025 19:35 Ответить
Ачєрєдной лапатний бранєтьомкін-паносєц...
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21.04.2025 19:38 Ответить
Сєргєй Лазо или Віталій Боневур? Ф топку!!!
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21.04.2025 19:42 Ответить
Хз что это). Некоторые считают рельсовым снегоочистителем. В любом случае даже настоящий бронепоезд максимум от 7.62 защитит.
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21.04.2025 19:46 Ответить
В 1970-х гг. в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB напряжёнными отношениями СССР и КНР на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%97%D0%A2%D0%9C Харьковском заводе тяжёлого машиностроения были созданы 4 (по другим сведениям, 5) бронепоезда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%91%D0%9F-1 БП-1, которые поступили в состав войск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Забайкальского и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Дальневосточного военных округов и некоторое время курсировали вдоль советско-китайской границы для обороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C Транссибирской магистрали. Основной боевой единицей БП-1 стали «бронелетучки» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%9B-1 БТЛ-1 в составе пары открытых 55-тонных платформ с танками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-62 Т-62 и бронетранспортёрами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 БТР-40жд. Помимо танка на каждой из платформ устанавливался бронированный короб для размещения мотострелкового отделения со штатным вооружением. В составе поезда, в зависимости от выполняемой задачи, предусматривалось иметь до пяти таких бронеединицhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-autogenerated3-39 [39]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-40 [40], а также бронеплощадку и один броневагон.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#%D0%91%D0%9F-1 https://ru.wikipedia.org/wiki/История_бронепоездов#БП-1
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21.04.2025 19:59 Ответить
Таку махіну треба бити великими дронами з розмахом крил не менше 4 м.
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21.04.2025 19:53 Ответить
Значить потрібно і колію мінувати,чи місцями розбирати,вже була труба одна, друга.
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21.04.2025 20:01 Ответить
цікаво скільки вислюків треба запрягти,
що би вони зрушили тей "залізний капець" з місця
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21.04.2025 20:02 Ответить
машініст кочєгару : - кто там, за бортом, красниє алі бєлиє ?
- пэтлюровці, вашь благородіє, і на сєй раз оні нє смєются.
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21.04.2025 20:07 Ответить
Ще ртохи і бойові тачанки підуть в рух.
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21.04.2025 20:19 Ответить
Скільки ж тупої дурі у кацапів, бронепоїзда , танкові бригади , колони бронетехніки по 60 кілометрів , рєкі вспять, кукурудза за північним полюсом і т д ...
от якщоб вони свої сили да в вірне русло направили то московія і справді могла бути щасливою.... ну а так що з дурного кацапа візмеш це злонароджене зомбі і воно навіть усвідомити це нездатне
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21.04.2025 20:34 Ответить
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21.04.2025 21:34 Ответить
...На поленьях глаза, как слеза...
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22.04.2025 10:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mwWB3N8vsKA Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 34 (2 сезон), 414 ОБрУБАС Птахи Мадяра
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21.04.2025 21:42 Ответить
 
 