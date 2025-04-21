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Новини Відео Знищення російської техніки
13 449 18

Український дрон-камікадзе атакує бронепоїзд армії РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон атакує локомотив, переобладнаний росіянами на бронепоїзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки бронепоїзд почав диміти. Зрозуміти із відео, чи було його знищено, неможливо. Однак автор публікації стверджує, що спробу окупантів атакувати позиції Сил оборони на такій техніці було зірвано.

"Росіяни обліпили локомотив металевими листами та на імпровізованому "бронепотязі" намагалися доїхати до українських позицій по залізничній колії", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два з половиною десятки окупантів готуються їхати на штурм на шести легкових автомобілях ВАЗ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) технології (813)


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Топ коментарі
+16
Ачєрєдной лапатний бранєтьомкін-паносєц...
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21.04.2025 19:38
+13
Матрос Жєлєзняк спєшіл на помощь. Нє фартануло
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21.04.2025 19:32
+9
Наш паровоз вперьод лєті,
В комунє остановка!

Станція комуна - приїхали!
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21.04.2025 19:32
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Матрос Жєлєзняк спєшіл на помощь. Нє фартануло
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21.04.2025 19:32 Відповісти
Вот интересно, а хоть машинистам будёновки выдали? Или портрет догадались Серёги Лазо повесить на передок паровоза? Население зачманеет от восторга в канун 9 мая! Дуремар угар уже попёр калиброванный там!
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21.04.2025 20:04 Відповісти
Наш паровоз вперьод лєті,
В комунє остановка!

Станція комуна - приїхали!
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21.04.2025 19:32 Відповісти
Кримський міст - не іначе....
Або десь біля Маріуполя....
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21.04.2025 19:33 Відповісти
а чому конніцу на ішаках дронами не атакують? гуманісти?
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21.04.2025 19:35 Відповісти
Ачєрєдной лапатний бранєтьомкін-паносєц...
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21.04.2025 19:38 Відповісти
Сєргєй Лазо или Віталій Боневур? Ф топку!!!
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21.04.2025 19:42 Відповісти
Хз что это). Некоторые считают рельсовым снегоочистителем. В любом случае даже настоящий бронепоезд максимум от 7.62 защитит.
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21.04.2025 19:46 Відповісти
В 1970-х гг. в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB напряжёнными отношениями СССР и КНР на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%97%D0%A2%D0%9C Харьковском заводе тяжёлого машиностроения были созданы 4 (по другим сведениям, 5) бронепоезда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%91%D0%9F-1 БП-1, которые поступили в состав войск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Забайкальского и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Дальневосточного военных округов и некоторое время курсировали вдоль советско-китайской границы для обороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C Транссибирской магистрали. Основной боевой единицей БП-1 стали «бронелетучки» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%9B-1 БТЛ-1 в составе пары открытых 55-тонных платформ с танками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-62 Т-62 и бронетранспортёрами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 БТР-40жд. Помимо танка на каждой из платформ устанавливался бронированный короб для размещения мотострелкового отделения со штатным вооружением. В составе поезда, в зависимости от выполняемой задачи, предусматривалось иметь до пяти таких бронеединицhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-autogenerated3-39 [39]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-40 [40], а также бронеплощадку и один броневагон.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#%D0%91%D0%9F-1 https://ru.wikipedia.org/wiki/История_бронепоездов#БП-1
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21.04.2025 19:59 Відповісти
Таку махіну треба бити великими дронами з розмахом крил не менше 4 м.
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21.04.2025 19:53 Відповісти
Значить потрібно і колію мінувати,чи місцями розбирати,вже була труба одна, друга.
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21.04.2025 20:01 Відповісти
цікаво скільки вислюків треба запрягти,
що би вони зрушили тей "залізний капець" з місця
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21.04.2025 20:02 Відповісти
машініст кочєгару : - кто там, за бортом, красниє алі бєлиє ?
- пэтлюровці, вашь благородіє, і на сєй раз оні нє смєются.
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21.04.2025 20:07 Відповісти
Ще ртохи і бойові тачанки підуть в рух.
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21.04.2025 20:19 Відповісти
Скільки ж тупої дурі у кацапів, бронепоїзда , танкові бригади , колони бронетехніки по 60 кілометрів , рєкі вспять, кукурудза за північним полюсом і т д ...
от якщоб вони свої сили да в вірне русло направили то московія і справді могла бути щасливою.... ну а так що з дурного кацапа візмеш це злонароджене зомбі і воно навіть усвідомити це нездатне
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21.04.2025 20:34 Відповісти
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21.04.2025 21:34 Відповісти
...На поленьях глаза, как слеза...
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22.04.2025 10:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mwWB3N8vsKA Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 34 (2 сезон), 414 ОБрУБАС Птахи Мадяра
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21.04.2025 21:42 Відповісти
 
 