Український дрон-камікадзе атакує бронепоїзд армії РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон атакує локомотив, переобладнаний росіянами на бронепоїзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки бронепоїзд почав диміти. Зрозуміти із відео, чи було його знищено, неможливо. Однак автор публікації стверджує, що спробу окупантів атакувати позиції Сил оборони на такій техніці було зірвано.

"Росіяни обліпили локомотив металевими листами та на імпровізованому "бронепотязі" намагалися доїхати до українських позицій по залізничній колії", - йдеться у коментарі до відео.

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