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Український дрон-камікадзе атакує бронепоїзд армії РФ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон атакує локомотив, переобладнаний росіянами на бронепоїзд.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки бронепоїзд почав диміти. Зрозуміти із відео, чи було його знищено, неможливо. Однак автор публікації стверджує, що спробу окупантів атакувати позиції Сил оборони на такій техніці було зірвано.
"Росіяни обліпили локомотив металевими листами та на імпровізованому "бронепотязі" намагалися доїхати до українських позицій по залізничній колії", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.04.2025 19:38
+13 Gary Grant
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+9 Погрібний Олександр
показати весь коментар21.04.2025 19:32
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В комунє остановка!
Станція комуна - приїхали!
Або десь біля Маріуполя....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2#%D0%91%D0%9F-1 https://ru.wikipedia.org/wiki/История_бронепоездов#БП-1
що би вони зрушили тей "залізний капець" з місця
- пэтлюровці, вашь благородіє, і на сєй раз оні нє смєются.
от якщоб вони свої сили да в вірне русло направили то московія і справді могла бути щасливою.... ну а так що з дурного кацапа візмеш це злонароджене зомбі і воно навіть усвідомити це нездатне