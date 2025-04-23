В Приморском крае РФ пенсионер-"террорист" доводит соседей до бешенства, включая гимн Украины: "Гадина! Падлюка! Мой сын в Украине погиб!". ВИДЕО

В российском Приморье 73-летний пенсионер постоянно включает односельчанам на всю улицу Гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, возмущенные "патриоты" ссорятся со стариком и всячески ему угрожают. В соцсетях отмечают, что когда отношения с односельчанами осложняются до опасных, мужчина переезжает в другое село и продолжает свою "террористическую" деятельность.

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