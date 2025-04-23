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В Приморському краї РФ пенсіонер-"терорист" доводить сусідів до сказу, вмикаючи гімн України: "Гадина! Падлюка! Мой сын в Украине погиб!". ВIДЕО

У російському Примор'ї  73-річний пенсіонер постійно вмикає односельчанам на всю вулицю Гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обурені "патріоти" сваряться зі старим та усіляко йому погрожують. У соцмережах зазначають, що коли стосунки із односельчанами ускладнюються до небезпечних, чоловік переїздить до іншого села і продовжує свою "терористичну" діяльність.

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Автор: 

гімн (95) росія (65223) Україна (5895)


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Топ коментарі
+61
Боже, храни і бережи цю Людину з великої літери !

і нашли трясці на всіх, хто посягне на його безпеку !

.
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23.04.2025 18:48
+54
троляка)
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23.04.2025 18:41
+52
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23.04.2025 18:43
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троляка)
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23.04.2025 18:41 Відповісти
Не просто тролляка, это тролляка 90 левела 🤣
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23.04.2025 18:48 Відповісти
Боже, храни і бережи цю Людину з великої літери !

і нашли трясці на всіх, хто посягне на його безпеку !

.
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23.04.2025 18:48 Відповісти
Організм кацапа вимагає постійних доз тролінгу.
Однак він обрав небезпечний шлях. Якщо це, звичайно, не узгоджено з тєм, кому надо.
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23.04.2025 18:42 Відповісти
где мать грязнова ?
вот мать рузького солдата грязнова !
он не за хер собачий здох в Украине....

.
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23.04.2025 18:50 Відповісти
Гм. Пам"ятаю, кілька днів тому ти ж і писав, що на кацапії страшний терор фсб, всі бояться навіть дихнути. А тут дід таке чудить. Щось десь не сходиться...
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23.04.2025 20:12 Відповісти
Приморський край так далеко, що й ссилати вже нікуди!
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23.04.2025 20:57 Відповісти
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24.04.2025 01:13 Відповісти
В тому-то і справа, що не сходиться.
І я про це написав. Читайте уважніше.
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24.04.2025 10:23 Відповісти
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23.04.2025 18:43 Відповісти
гавно народ на кацапии !
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23.04.2025 18:51 Відповісти
На байку схоже, той що в скріншоти текст, що нібито він з одного населеного пункту в інший населений пункт їздить, роблячи те що на відео.
Скоріше всього, дід має українське коріння, і хоча б от так, наскільки є можливість, намагається підтримати Україну, в її (України) визвольній війні, проти окупанта-вбивці-московії
( яка
(окупант-вбивця-московія)
є міжнародним злочинцем, який 20.02.2014 року, почав збройну агресію
(що (агресія одної держави, проти іншої) є міжнародним злочином само по собі, окрім інших злочинів які окупант-вбивця-московія вчиняє з 20.02.2014 року, проти України )
проти України.)
.
Насправді для реалій ******** московії, це дуже сміливий і сильний поступок !
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23.04.2025 19:08 Відповісти
ПОДЯКА ТА ПОВАГА СМІЛОВОМУ ДІДУСЕВІ!
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23.04.2025 18:43 Відповісти
Шкода діда, закатують. Але величезна повага.
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23.04.2025 18:44 Відповісти
Не закатують. Приморський край, це так званий "Зелений Кут", утворений в свій час переселенцями з України. Там ще живе Українська культура, серед звичайних мешканців. Спаплюжена кацапами і китайцями.
Але як бачите ЖИВЕ.
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23.04.2025 19:04 Відповісти
Читав сьогодні про цього діда. У нього там цілі гастролі по ******!
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23.04.2025 18:45 Відповісти
ці тваринокацапи уб'ють єдину нормальну людину на болотах. Буданов-евакуюй людину!!
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23.04.2025 18:46 Відповісти
Посадят ФСБ старика, как Сашу Габышева. Очень дед рискует, дикие орки могут и хату поджечь
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23.04.2025 18:46 Відповісти
дід не спить, із дублетівкою чатує
і кацапи про це здогадуються
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23.04.2025 18:52 Відповісти
А "падлюка" по нашому кричить курва кацапська
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23.04.2025 18:48 Відповісти
Скоро, у всіх населенних пунктах кідарасії зазвучить гімн України.
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23.04.2025 18:49 Відповісти
Дед конечно бесстрашный. Закончится для него плохо, но похоже ему побую.
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23.04.2025 18:49 Відповісти
Все через те "на Україні", а якби син орчахи був трохи розумніший, то як мінімум міг би бути в Україні, вірніше в Українській в'язниці після того як здався у полон! А дід прикольний, що тут сказати
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23.04.2025 18:50 Відповісти
Не син а загарбник, не пагіп а здох як скажений пес .
от уявіть як нормальниій людині і етнічному українцю жити серед цього зомбо мороку
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23.04.2025 18:50 Відповісти
Дед агонь. Доведит старушек до сердечного приступа.
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23.04.2025 18:51 Відповісти
Да какие там старушки… , там тупые орчихи, агрессивные самки, конченные шалавы , все с пропитыми и прокуренными мордами , короче организмы низшего вида ….
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23.04.2025 19:11 Відповісти
Жаль діда! з'їдять його орки грязнови...
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23.04.2025 18:51 Відповісти
Я уже видел подобных свинособачьих самок на видео "пьяный махач на Пандоре".
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23.04.2025 18:52 Відповісти
Алкашню кошмарит знатно.
Электорат "геополитика" на протесте 😃
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23.04.2025 18:54 Відповісти
А хлебальники у ватных сучек, ну просто эталон кретинизма в купе с алкоголизмом ,похоже мамаша орка сдохнет раньше чем успеет пробухать гробовые..
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23.04.2025 18:54 Відповісти
алкашня
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23.04.2025 18:55 Відповісти
Хоч один адекватний дід на всі болота
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23.04.2025 19:00 Відповісти
як я люблю цього пенсіонера!!!
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23.04.2025 19:04 Відповісти
Там у принципі весь далекий схід український.
А цапа,у якого син «погіб»,треба спитати чого він в Україну поперся?
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23.04.2025 19:10 Відповісти
Наче це Дід в неї і перепитав " чего ви (він) туда поперся ? " ..
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23.04.2025 23:08 Відповісти
У нєйо син паґіб на Украінє - му-ахахаааа😂 стара трухла швабра
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23.04.2025 19:16 Відповісти
Молодець дід
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23.04.2025 19:18 Відповісти
наш бендеровець
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23.04.2025 19:19 Відповісти
Повага справжній сміливій людині...
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23.04.2025 19:41 Відповісти
Знаєш, а мені хочеться в оце "повальне славослів"я" кинуть "дрібку перцю" - щоб нюхнули, чхнули та отямилися... Бо це не що інше, як старий НКВСівський трюк... Вони так діяли після 1944 року, в Західній Україні. Засилали переодягнутих, у "бандерівців", "чекістів", зі знанням мови... Ті саме так себе вели. Люди відкривалися, а вони, довідавшись, "хто чим дише", або виманювали "симпатиків УПА", з села, де їх убивали, або ж наводили на село карателів. Дідок саме цим і займається... Саме тому так безкарно і діє... Дід притягує увагу, а потім або фіксує сам реакцію окоремих індивідів, або цим займаються інші... Таким чином "убивають трьох зайців" - виявляють настрої в громадах, виявляють незадоволених війною, розпалюють ненависть до "хахлоф"...
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24.04.2025 09:11 Відповісти
а жінки які красуні на москвабаді ...всі як одна, лялькі ...на таких пиках, можно заробляти в Голівуді в сцені жахів ...
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23.04.2025 19:52 Відповісти
кацаби ненавидять Україну, а пропитих мізків не хватає що їх син на танку попер в Україну вбивати українців і громити міста, сидів би в своєму Тухложопінску, був би живий.
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23.04.2025 19:59 Відповісти
Жаль чоловіка.замордують по підвалах кегебешних,не дивлячись на вік. Але-реальний герой.не кожен на таке здатний
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23.04.2025 20:04 Відповісти
А до цих пір чому не замордували?
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23.04.2025 20:09 Відповісти
Все сыновья орков едут погибать в Украину - больше погибать негде. Этот гон напоминает массовый выброс китов на берег.
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23.04.2025 20:22 Відповісти
0:52

Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.

Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
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23.04.2025 20:50 Відповісти
он будит русь ....
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23.04.2025 20:59 Відповісти
А шо сєльсавєт? Підтримує діда? Молодці
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23.04.2025 20:59 Відповісти
настоящий россиянин,горжусь им!жаль что плохо скорей всего для него закончится.нацистская страна не терпит таких людей.
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23.04.2025 21:16 Відповісти
Бесполые гниды из кучи говна, это всё, что из себя сегодня представляет население быдлостана.
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23.04.2025 21:21 Відповісти
Я из россии, я восхищаюсь!
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23.04.2025 21:30 Відповісти
А у патриотической дуры хочется спросить: сколько мирных людей в Украине убил твой мальчик-зайчик, прежде чем его настигло возмездие за "защиту родины" в чужой стране?
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23.04.2025 21:33 Відповісти
Ці срані кацапи ще не зрозуміли, що вони мешкають в китайскій провінції. І жити їм залишилося дуже мало.
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23.04.2025 21:35 Відповісти
Таких Українських ДЯДЬКІВ, міцних за духом, міліони на московії!
Московіти їх як тільки не мордують, а їх ще більше стає, і ще міцніше!!
Слава Україні! Дякуємо КОЗАКАМ, Зеленого Клину!
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24.04.2025 00:02 Відповісти
А в Польщі, Фінляндії, Манчжурії, Афганістані,? У Празі , у Будапешті??
Може й не пагіб а здох як кацапня рабська
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24.04.2025 00:18 Відповісти
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24.04.2025 01:17 Відповісти
і його орки ще не статили? дивно! в нас соплякам за рос музику давно штафи впаяли!
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24.04.2025 06:53 Відповісти
Смелый дядька.
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24.04.2025 07:51 Відповісти
ДЕДЫВОЕВАЛИ именно, точно так же. в колхозе остались только бабы и один дед. "всю деревню собрал"цитата. пять старух и алкоголик на корточках.
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24.04.2025 08:27 Відповісти
Безмозглі бабы😱🤣🤣🤣🤣
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24.04.2025 09:33 Відповісти
а якого *** твій ******** робив в Україні!! Здох за *****! Так і потрібно!
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24.04.2025 10:32 Відповісти
Чоловіку РЕСПЕКТ!
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24.04.2025 10:35 Відповісти
Герою слава!
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24.04.2025 11:26 Відповісти
 
 