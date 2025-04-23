В Приморському краї РФ пенсіонер-"терорист" доводить сусідів до сказу, вмикаючи гімн України: "Гадина! Падлюка! Мой сын в Украине погиб!". ВIДЕО

У російському Примор'ї 73-річний пенсіонер постійно вмикає односельчанам на всю вулицю Гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обурені "патріоти" сваряться зі старим та усіляко йому погрожують. У соцмережах зазначають, що коли стосунки із односельчанами ускладнюються до небезпечних, чоловік переїздить до іншого села і продовжує свою "терористичну" діяльність.

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