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В Приморському краї РФ пенсіонер-"терорист" доводить сусідів до сказу, вмикаючи гімн України: "Гадина! Падлюка! Мой сын в Украине погиб!". ВIДЕО
У російському Примор'ї 73-річний пенсіонер постійно вмикає односельчанам на всю вулицю Гімн України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, обурені "патріоти" сваряться зі старим та усіляко йому погрожують. У соцмережах зазначають, що коли стосунки із односельчанами ускладнюються до небезпечних, чоловік переїздить до іншого села і продовжує свою "терористичну" діяльність.
Топ коментарі
+61 mg42ua
показати весь коментар23.04.2025 18:48
+54 KO JT
показати весь коментар23.04.2025 18:41
+52 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар23.04.2025 18:43
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і нашли трясці на всіх, хто посягне на його безпеку !
.
Однак він обрав небезпечний шлях. Якщо це, звичайно, не узгоджено з тєм, кому надо.
вот мать рузького солдата грязнова !
он не за хер собачий здох в Украине....
.
І я про це написав. Читайте уважніше.
Скоріше всього, дід має українське коріння, і хоча б от так, наскільки є можливість, намагається підтримати Україну, в її (України) визвольній війні, проти окупанта-вбивці-московії
( яка
(окупант-вбивця-московія)
є міжнародним злочинцем, який 20.02.2014 року, почав збройну агресію
(що (агресія одної держави, проти іншої) є міжнародним злочином само по собі, окрім інших злочинів які окупант-вбивця-московія вчиняє з 20.02.2014 року, проти України )
проти України.)
.
Насправді для реалій ******** московії, це дуже сміливий і сильний поступок !
Але як бачите ЖИВЕ.
і кацапи про це здогадуються
от уявіть як нормальниій людині і етнічному українцю жити серед цього зомбо мороку
Электорат "геополитика" на протесте 😃
А цапа,у якого син «погіб»,треба спитати чого він в Україну поперся?
Eхал руZZкий убивать,а его убили...
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Московіти їх як тільки не мордують, а їх ще більше стає, і ще міцніше!!
Слава Україні! Дякуємо КОЗАКАМ, Зеленого Клину!
Може й не пагіб а здох як кацапня рабська