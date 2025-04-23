Детонация боекомплекта российской 122-мм РСЗО "Град" после атаки украинского дрона. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись детонации боекомплекта российской 122-мм РСЗО "Град", которая произошла после атаки украинского FPV-дрона в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеская установка буквально исчезла в огне.

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