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Детонация боекомплекта российской 122-мм РСЗО "Град" после атаки украинского дрона. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись детонации боекомплекта российской 122-мм РСЗО "Град", которая произошла после атаки украинского FPV-дрона в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеская установка буквально исчезла в огне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из расчета РСЗО БМ-21 "Град" изо всех сил бросаются в разные стороны при виде украинского дрона. ВИДЕО

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армия РФ (19238) взрыв (6749) Донецкая область (9656) ГРАД (280)


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Благодатний вогонь з України, на московитах!
Тому й така діарея, у трампа з венсом і білому домі США !
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23.04.2025 22:32 Ответить
Фейєрверк вражає
Молодці наші воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.04.2025 22:32 Ответить
красивое
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23.04.2025 22:45 Ответить
А шо сі стало? Сі є генеральна репетиція перед парадом пабєди на "площі кольору крові" біля могили володі ул"янова?
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23.04.2025 22:55 Ответить
Вот она била і нєту!
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23.04.2025 23:26 Ответить
..успьел1 до старту))
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23.04.2025 23:34 Ответить
Тут сразу видно не макет)
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23.04.2025 23:41 Ответить
Єті к накабздону попали 23.02.2022 - на распєвку... Енштейн це передбачив ще 100 років тому назад!!
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23.04.2025 23:42 Ответить
Гойда случілась
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23.04.2025 23:52 Ответить
 
 