Детонація боєкомплекту російської 122-мм РСЗВ "Град" після атаки українського дрона. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис детонації боєкомплекту російської 122-мм РСЗВ "Град", яка сталася після атаки українського FPV-дрона у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожа установка буквально зникла у вогні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому й така діарея, у трампа з венсом і білому домі США !
Молодці наші воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️