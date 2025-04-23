Детонація боєкомплекту російської 122-мм РСЗВ "Град" після атаки українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис детонації боєкомплекту російської 122-мм РСЗВ "Град", яка сталася після атаки українського FPV-дрона у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожа установка буквально зникла у вогні.

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