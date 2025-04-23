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Детонація боєкомплекту російської 122-мм РСЗВ "Град" після атаки українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис детонації боєкомплекту російської 122-мм РСЗВ "Град", яка сталася після атаки українського FPV-дрона у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожа установка буквально зникла у вогні.

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Автор: 

армія рф (17399) вибух (4461) Донецька область (8475) ГРАД (146)


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Благодатний вогонь з України, на московитах!
Тому й така діарея, у трампа з венсом і білому домі США !
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23.04.2025 22:32 Відповісти
Фейєрверк вражає
Молодці наші воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.04.2025 22:32 Відповісти
красивое
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23.04.2025 22:45 Відповісти
А шо сі стало? Сі є генеральна репетиція перед парадом пабєди на "площі кольору крові" біля могили володі ул"янова?
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23.04.2025 22:55 Відповісти
Вот она била і нєту!
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23.04.2025 23:26 Відповісти
..успьел1 до старту))
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23.04.2025 23:34 Відповісти
Тут сразу видно не макет)
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23.04.2025 23:41 Відповісти
Єті к накабздону попали 23.02.2022 - на распєвку... Енштейн це передбачив ще 100 років тому назад!!
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23.04.2025 23:42 Відповісти
Гойда случілась
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23.04.2025 23:52 Відповісти
 
 