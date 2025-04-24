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Дроны "Феникса" уничтожили полевые склады, бронетехнику и вражескую пехоту в Донецкой области. ВИДЕО
В Донецкой области операторы дронов РУБпАК "Феникс" в ходе боевых вылетов уничтожили полевые склады, бронетехнику и автотранспорт, которым враг доставляет на позиции боекомплект, а также личный состав противника.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОТГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
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Trevo Trow
показать весь комментарий24.04.2025 21:29 Ответить Мне нравится 1
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