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Дроны "Феникса" уничтожили полевые склады, бронетехнику и вражескую пехоту в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области операторы дронов РУБпАК "Феникс" в ходе боевых вылетов уничтожили полевые склады, бронетехнику и автотранспорт, которым враг доставляет на позиции боекомплект, а также личный состав противника.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОТГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Операторы дронов из подразделения "Феникс" уничтожили багги, несколько БМП и танк на Краматорском направлении. ВИДЕО

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пограничники (1575) Донецкая область (9665) дроны (3931) война в Украине (3902)


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Насипали козломордим по самісінькі помідори. Слава ЗСУ!
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24.04.2025 21:29 Ответить
 
 