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Дрони "Феніксу" вполювали польові склади, бронетехніку та ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в ході бойових вильотів знищили польові склади, бронетехніку та автотранспорт, яким ворог доправляє на позиції боєкомплект, а також особовий склад противника.

Відповідно відео опубліковано на каналі ОТУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Оператори дронів з підрозділу "Фенікс" знищили багі, кілька БМП і танк на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1101) Донецька область (8491) дрони (4722) війна в Україні (3981)


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Насипали козломордим по самісінькі помідори. Слава ЗСУ!
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24.04.2025 21:29 Відповісти
 
 