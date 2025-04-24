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Дрони "Феніксу" вполювали польові склади, бронетехніку та ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в ході бойових вильотів знищили польові склади, бронетехніку та автотранспорт, яким ворог доправляє на позиції боєкомплект, а також особовий склад противника.
Відповідно відео опубліковано на каналі ОТУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
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Trevo Trow
показати весь коментар24.04.2025 21:29 Відповісти Мені подобається 2
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