Дрони "Феніксу" вполювали польові склади, бронетехніку та ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в ході бойових вильотів знищили польові склади, бронетехніку та автотранспорт, яким ворог доправляє на позиції боєкомплект, а також особовий склад противника.

Відповідно відео опубліковано на каналі ОТУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

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