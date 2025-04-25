Бойцы 110-й бригады отразили вражеский штурм на Новопавловском направлении. ВИДЕО
На Новопавловском направлении бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ отбили штурм вражеской пехоты на бронетехнике.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
Сначала наши бойцы подбили бронетехнику, а потом устроили дроновую охоту на уцелевший десант.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий25.04.2025 21:31 Ответить Мне нравится 2
Татьяна Липинская
показать весь комментарий25.04.2025 21:41 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий25.04.2025 22:05 Ответить Мне нравится 1
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