Бойцы 110-й бригады отразили вражеский штурм на Новопавловском направлении. ВИДЕО

На Новопавловском направлении бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ отбили штурм вражеской пехоты на бронетехнике.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Сначала наши бойцы подбили бронетехнику, а потом устроили дроновую охоту на уцелевший десант.

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