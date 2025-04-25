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Бойцы 110-й бригады отразили вражеский штурм на Новопавловском направлении. ВИДЕО

На Новопавловском направлении бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ отбили штурм вражеской пехоты на бронетехнике.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Сначала наши бойцы подбили бронетехнику, а потом устроили дроновую охоту на уцелевший десант.

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Автор: 

110 отдельная механизированная бригада (105) война в Украине (3940)


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дякуємо
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25.04.2025 21:31 Ответить
миленькие родненькие, ****** єту падоль во всю
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25.04.2025 21:41 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.04.2025 22:05 Ответить
 
 