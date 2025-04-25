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Бійці 110-ї бригади відбили ворожий штурм на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку бійці 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відбили штурм ворожої піхоти на бронетехніці.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку наші бійці підбили бронетехніку, а потів влаштували дронове полювання на вцілілий десант.

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Автор: 

110 окрема механізована бригада (107) війна в Україні (3975)


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25.04.2025 21:31 Відповісти
миленькие родненькие, ****** єту падоль во всю
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25.04.2025 21:41 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.04.2025 22:05 Відповісти
 
 