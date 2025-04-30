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Пока российский солдат бьет ногами своего сослуживца, наш дрон в мгновение ока атакует их. ВИДЕО
На одном из направлений фронта дрон украинских Сил обороны зафиксировал нетипичную сцену: российский военнослужащий жестоко избивал своего сослуживца прямо посреди позиций. Не заметив угрозу с воздуха, оккупант продолжал выяснять отношения, пока над ними не появился украинский дрон.
Оператор БПЛА мгновенно воспользовался ситуацией и нанес прицельный удар, ликвидировав россиянина, сообщает Цензор.НЕТ .
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Владислав Сварчевський
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