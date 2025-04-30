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Новости Видео Ситуация на фронте
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Пока российский солдат бьет ногами своего сослуживца, наш дрон в мгновение ока атакует их. ВИДЕО

На одном из направлений фронта дрон украинских Сил обороны зафиксировал нетипичную сцену: российский военнослужащий жестоко избивал своего сослуживца прямо посреди позиций. Не заметив угрозу с воздуха, оккупант продолжал выяснять отношения, пока над ними не появился украинский дрон.

Оператор БПЛА мгновенно воспользовался ситуацией и нанес прицельный удар, ликвидировав россиянина, сообщает Цензор.НЕТ .

Также смотрите: Силы обороны уничтожили грузовик, БТР, танк, легковушку с личным составом, также сдетонировал склад БК россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) ликвидация (3567)


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Накабздон пропонує сдєлку!
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30.04.2025 23:18 Ответить
Поліція моралі не спить.
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30.04.2025 23:19 Ответить
За оце, окупаційне лайно московське, Трамп з вольцем, і ставлять якісь дурнуваті УЛЬТИМАТУМИ Україні!?!?
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30.04.2025 23:20 Ответить
тварини
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30.04.2025 23:20 Ответить
Б'є значить кохає..такі вони москальські істоти
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30.04.2025 23:22 Ответить
Оператор засмотрелся сильно. Мог бы ****** обоих козломордых, а так чмошник остался жив, теперь может вред нанести.
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30.04.2025 23:37 Ответить
 
 