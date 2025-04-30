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Поки російський солдат б’є ногами свого товариша по службі, наш дрон за мить атакує їх. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту дрон українських Сил оборони зафіксував нетипову сцену: російський військовослужбовець жорстоко бив свого товариша по службі просто посеред позицій. Не помітивши загрозу з повітря, окупант продовжував з'ясовувати стосунки, поки над ними не з’явився український дрон.
Оператор БпЛА миттєво скористався ситуацією й завдав прицільного удару, ліквідувавши росіянина, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар30.04.2025 23:18 Відповісти Мені подобається 3
Trevo Trow
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