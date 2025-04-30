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Новини Відео Ситуація на фронті
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Поки російський солдат б’є ногами свого товариша по службі, наш дрон за мить атакує їх. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту дрон українських Сил оборони зафіксував нетипову сцену: російський військовослужбовець жорстоко бив свого товариша по службі просто посеред позицій. Не помітивши загрозу з повітря, окупант продовжував з'ясовувати стосунки, поки над ними не з’явився український дрон.

Оператор БпЛА миттєво скористався ситуацією й завдав прицільного удару, ліквідувавши росіянина, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Також дивіться: Сили оборони знищили вантажівку, БТР, танк, легковик з особовим складом, також здетонував склад БК росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949)


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Накабздон пропонує сдєлку!
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30.04.2025 23:18 Відповісти
Поліція моралі не спить.
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30.04.2025 23:19 Відповісти
За оце, окупаційне лайно московське, Трамп з вольцем, і ставлять якісь дурнуваті УЛЬТИМАТУМИ Україні!?!?
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30.04.2025 23:20 Відповісти
тварини
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30.04.2025 23:20 Відповісти
Б'є значить кохає..такі вони москальські істоти
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30.04.2025 23:22 Відповісти
Оператор засмотрелся сильно. Мог бы ****** обоих козломордых, а так чмошник остался жив, теперь может вред нанести.
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30.04.2025 23:37 Відповісти
 
 