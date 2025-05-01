Россиянин разъясняет соратнику из КНДР правила безопасности на позиции: "Костер - нельзя! Пизд#ц будет! Украина пах-пах! Раз#бет нас!. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный пытается объяснить приспешнику из армии КНДР опасность от разожженного костра на передовой позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что кореец не понимает ничего - только улыбается и продолжает разогревать еду.

Внимание! Ненормативная лексика!

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