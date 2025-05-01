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Новости Видео Войска КНДР Военные КНДР на Курщине
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Россиянин разъясняет соратнику из КНДР правила безопасности на позиции: "Костер - нельзя! Пизд#ц будет! Украина пах-пах! Раз#бет нас!. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный пытается объяснить приспешнику из армии КНДР опасность от разожженного костра на передовой позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что кореец не понимает ничего - только улыбается и продолжает разогревать еду.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Российский солдат установил растяжку на входе в блиндаж, чтобы уберечься от приспешников из КНДР: "Лазят, бл#дь, здесь по ночам. Вещи п#здят. Узкоглазые". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) Ким Чен Ын (178)


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Чукча хитрый,чукча умный, чукчу не проведешь. А собакоеды ваабще гиганты мысли.
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01.05.2025 12:58 Ответить
Разговор дауна с дебилом...
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01.05.2025 12:59 Ответить
"Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!" (х/ф)
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01.05.2025 13:02 Ответить
Тупий намагаєтьця ще тупішому щось розказати, полиглоти, ***! 😁
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01.05.2025 13:05 Ответить
це кацапський інструктор на КМБ.
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01.05.2025 13:10 Ответить
Всё правильно, дебилы разговаривают на языке дебилов.
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01.05.2025 13:13 Ответить
Багаття не можна - а як жеж шашлики?
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01.05.2025 13:15 Ответить
Дурний кацап... Тікав-би подалі... А то, коли український дрон прилетить - пояснювать небезпеку розведення вогнища на передовій, він буде обом...
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01.05.2025 13:20 Ответить
Вместо ниагарского водопада болтовни союзники парашки дают солдат и оружие. Что с ними не так.
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01.05.2025 13:22 Ответить
 
 