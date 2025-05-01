Россиянин разъясняет соратнику из КНДР правила безопасности на позиции: "Костер - нельзя! Пизд#ц будет! Украина пах-пах! Раз#бет нас!. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный пытается объяснить приспешнику из армии КНДР опасность от разожженного костра на передовой позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что кореец не понимает ничего - только улыбается и продолжает разогревать еду.
Внимание! Ненормативная лексика!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий01.05.2025 12:58 Ответить Мне нравится 3
Серый Вовк
показать весь комментарий01.05.2025 12:59 Ответить Мне нравится 9
Luk Viktor
показать весь комментарий01.05.2025 13:02 Ответить Мне нравится 3
igor shmatko
показать весь комментарий01.05.2025 13:05 Ответить Мне нравится 5
Urs
показать весь комментарий01.05.2025 13:10 Ответить Мне нравится 3
Владимир Капарунин
показать весь комментарий01.05.2025 13:13 Ответить Мне нравится 4
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий01.05.2025 13:15 Ответить Мне нравится 3
Яр Холодний
показать весь комментарий01.05.2025 13:20 Ответить Мне нравится 1
genex414
показать весь комментарий01.05.2025 13:22 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль