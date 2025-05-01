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Новини Відео Війська КНДР Військові КНДР на Курщині
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Росіянин роз’яснює поплічнику із КНДР правила безпеки на позиції: "Костер - нельзя! П#здец будет! Украина пах-пах! Разъ#бет нас!. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий намагається пояснити поплічнику із армії КНДР небезпеку від розпаленого вогнища на передовій позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що кореєць не розуміє нічогісінько - лише посміхається та продовжує розігрівати їжу.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Російський солдат установив розтяжку на вході у бліндаж, щоб уберегтися від поплічників із КНДР: "Лазят, бл#дь, тут по ночам. Вещи п#здят. Узкоглазые". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+18
Разговор дауна с дебилом...
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01.05.2025 12:59
+11
Тупий намагаєтьця ще тупішому щось розказати, полиглоти, ***! 😁
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01.05.2025 13:05
+9
Всё правильно, дебилы разговаривают на языке дебилов.
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01.05.2025 13:13
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Чукча хитрый,чукча умный, чукчу не проведешь. А собакоеды ваабще гиганты мысли.
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01.05.2025 12:58 Відповісти
оце й є страшний північнокорейський спецназ
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01.05.2025 13:54 Відповісти
Разговор дауна с дебилом...
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01.05.2025 12:59 Відповісти
"Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!" (х/ф)
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01.05.2025 13:02 Відповісти
Тупий намагаєтьця ще тупішому щось розказати, полиглоти, ***! 😁
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01.05.2025 13:05 Відповісти
це кацапський інструктор на КМБ.
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01.05.2025 13:10 Відповісти
Всё правильно, дебилы разговаривают на языке дебилов.
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01.05.2025 13:13 Відповісти
Багаття не можна - а як жеж шашлики?
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01.05.2025 13:15 Відповісти
Дурний кацап... Тікав-би подалі... А то, коли український дрон прилетить - пояснювать небезпеку розведення вогнища на передовій, він буде обом...
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01.05.2025 13:20 Відповісти
Поплічник із кндр "знаєт трі слова, трі матєрних слова". Цих знань цілком достатньо для "спілкування" "напарускомєзикє".
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01.05.2025 13:27 Відповісти
Хай чучхєри б'ють в морду алкашів, які лізуть не в свою справу
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01.05.2025 14:23 Відповісти
це о цим Трамп пропонує здатися? 🤣
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01.05.2025 14:40 Відповісти
 
 