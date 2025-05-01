Росіянин роз’яснює поплічнику із КНДР правила безпеки на позиції: "Костер - нельзя! П#здец будет! Украина пах-пах! Разъ#бет нас!. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий намагається пояснити поплічнику із армії КНДР небезпеку від розпаленого вогнища на передовій позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що кореєць не розуміє нічогісінько - лише посміхається та продовжує розігрівати їжу.

Увага! Ненормативна лексика!

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