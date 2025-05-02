Дронари 5-й ОШБр уничтожили миномет и склад БК оккупантов. ВИДЕО

На одном из ключевых направлений фронта пилоты ударных дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли серии прицельных огневых поражений по позициям российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

После серии наблюдений и корректировок расчеты открыли огонь - поражен:

огневая точка с минометом;

склад с боеприпасами;

живая сила противника, находившаяся в укрытии.

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