Дронари 5-й ОШБр уничтожили миномет и склад БК оккупантов. ВИДЕО
На одном из ключевых направлений фронта пилоты ударных дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли серии прицельных огневых поражений по позициям российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
После серии наблюдений и корректировок расчеты открыли огонь - поражен:
- огневая точка с минометом;
- склад с боеприпасами;
- живая сила противника, находившаяся в укрытии.
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Погрібний Олександр
показать весь комментарий02.05.2025 22:44 Ответить Мне нравится 0
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