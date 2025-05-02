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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дронари 5-й ОШБр уничтожили миномет и склад БК оккупантов. ВИДЕО

На одном из ключевых направлений фронта пилоты ударных дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли серии прицельных огневых поражений по позициям российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

После серии наблюдений и корректировок расчеты открыли огонь - поражен:

  • огневая точка с минометом;
  • склад с боеприпасами;
  • живая сила противника, находившаяся в укрытии.

Также смотрите: Воины 5 ОШБр уничтожили вражескую бронетехнику, укрепленные позиции и ликвидировали пехоту противника. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3965) 5 ОШБр (97) война в Украине (4068)


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Вот она била, і нєту!
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02.05.2025 22:44 Ответить
 
 