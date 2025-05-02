Дронарі 5-ї ОШБр знищили міномет та склад БК окупантів. ВIДЕО
На одному із ключових напрямків фронту пілоти ударних дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади завдали серії прицільних вогневих уражень по позиціям російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
Після серії спостережень і коригувань розрахунки відкрили вогонь — уражено:
- вогнева точка з мінометом;
- склад із боєприпасами;
- жива сила противника, що перебувала в укритті.
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Погрібний Олександр
показати весь коментар02.05.2025 22:44 Відповісти Мені подобається 0
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