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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дронарі 5-ї ОШБр знищили міномет та склад БК окупантів. ВIДЕО

На одному із ключових напрямків фронту пілоти ударних дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади завдали серії прицільних вогневих уражень по позиціям російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Після серії спостережень і коригувань розрахунки відкрили вогонь — уражено:

  • вогнева точка з мінометом;
  • склад із боєприпасами;
  • жива сила противника, що перебувала в укритті.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили ворожу бронетехніку, укріплені позиції та ліквідували піхоту противника. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4748) 5 ОШБр (99) війна в Україні (4102)


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Вот она била, і нєту!
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02.05.2025 22:44 Відповісти
 
 