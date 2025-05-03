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Бойцы 5-й ОШБр ликвидировали, по меньшей мере, четырех российских пехотинцев на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе ликвидировали, по меньшей мере, четырех российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале бригады.

Также смотрите: Бойцы 5 ОШБр уничтожили бронированный тягач противника, а также МТЛБ на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) ликвидация (3575) 5 ОШБр (97)


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будут чіслітца как СОЧ.
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03.05.2025 09:15 Ответить
Не встигли орки, на парад до ******! На побєдобєсіє!!
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03.05.2025 09:39 Ответить
 
 