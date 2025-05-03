Бойцы 5-й ОШБр ликвидировали, по меньшей мере, четырех российских пехотинцев на Краматорском направлении. ВИДЕО
На Краматорском направлении воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе ликвидировали, по меньшей мере, четырех российских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в телеграм-канале бригады.
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Urs
показать весь комментарий03.05.2025 09:15 Ответить Мне нравится 1
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.05.2025 09:39 Ответить Мне нравится 0
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