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Бойцы 5 ОШБр уничтожили бронированный тягач противника, а также МТЛБ на Краматорском направлении. ВИДЕО

Попытка побега с поля боя завершилась двумя воронками: бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронированный тягач противника, а также буксируемый им МТЛБ при попытке эвакуации с поля боя на Краматорском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) 5 ОШБр (97)


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П'ята? Залік - 5+!
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30.04.2025 17:57 Ответить
Мабуть, у московитів, щось з електродротами, замкнуло!??!
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30.04.2025 18:12 Ответить
 
 