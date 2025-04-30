Бойцы 5 ОШБр уничтожили бронированный тягач противника, а также МТЛБ на Краматорском направлении. ВИДЕО
Попытка побега с поля боя завершилась двумя воронками: бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронированный тягач противника, а также буксируемый им МТЛБ при попытке эвакуации с поля боя на Краматорском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.04.2025 17:57 Ответить Мне нравится 1
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий30.04.2025 18:12 Ответить Мне нравится 0
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