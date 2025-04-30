Бойцы 5 ОШБр уничтожили бронированный тягач противника, а также МТЛБ на Краматорском направлении. ВИДЕО

Попытка побега с поля боя завершилась двумя воронками: бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронированный тягач противника, а также буксируемый им МТЛБ при попытке эвакуации с поля боя на Краматорском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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