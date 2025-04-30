Бійці 5 ОШБр знищили броньований тягач противника, а також МТЛБ на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Спроба втечі з поля бою завершилась двома вирвами: бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили броньований тягач противника, а також буксируваний ним МТЛБ при спробі евакуації з поля бою на Краматорському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар30.04.2025 17:57 Відповісти Мені подобається 1
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар30.04.2025 18:12 Відповісти Мені подобається 0
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