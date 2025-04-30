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Бійці 5 ОШБр знищили броньований тягач противника, а також МТЛБ на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Спроба втечі з поля бою завершилась двома вирвами: бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили броньований тягач противника, а також буксируваний ним МТЛБ при спробі евакуації з поля бою на Краматорському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) 5 ОШБр (98)


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П'ята? Залік - 5+!
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30.04.2025 17:57 Відповісти
Мабуть, у московитів, щось з електродротами, замкнуло!??!
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30.04.2025 18:12 Відповісти
 
 