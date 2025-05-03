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Бійці 5 ОШБр ліквідували щонайменше чотирьох російських піхотинців на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади дронами-камікадзе ліквідували щонайменше чотирьох російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.

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Автор: 

армія рф (17491) ліквідація (3958) 5 ОШБр (100)


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будут чіслітца как СОЧ.
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03.05.2025 09:15 Відповісти
Не встигли орки, на парад до ******! На побєдобєсіє!!
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03.05.2025 09:39 Відповісти
 
 