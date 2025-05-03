Бійці 5 ОШБр ліквідували щонайменше чотирьох російських піхотинців на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади дронами-камікадзе ліквідували щонайменше чотирьох російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі бригади.
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Urs
показати весь коментар03.05.2025 09:15 Відповісти Мені подобається 1
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.05.2025 09:39 Відповісти Мені подобається 0
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