Наши воины уничтожили 7 грузовиков, "буханку", 3 антенны связи и ликвидировали около 10 россиян в Харьковской области. ВИДЕО
В результате интенсивных ударов дронов подразделения РУБпАК уничтожено семь грузовых автомобилей, которые активно использовал враг для транспортировки боеприпасов и личного состава, УАЗ "Буханку" и три антенны связи. Также ликвидировано около десяти оккупантов на Харьковщине.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
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