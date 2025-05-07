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Наши воины уничтожили 7 грузовиков, "буханку", 3 антенны связи и ликвидировали около 10 россиян в Харьковской области. ВИДЕО

В результате интенсивных ударов дронов подразделения РУБпАК уничтожено семь грузовых автомобилей, которые активно использовал враг для транспортировки боеприпасов и личного состава, УАЗ "Буханку" и три антенны связи. Также ликвидировано около десяти оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19387) Госпогранслужба (6479) уничтожение (7030)


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07.05.2025 23:43 Ответить
 
 