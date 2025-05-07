Наші воїни знищили 7 вантажівок, "буханку", 3 антени зв’язку і ліквідували близько 10 росіян на Харківщині. ВIДЕО
Внаслідок інтенсивних ударів дронів підрозділу РУБпАК знищено сім вантажних автомобілів, які активно використовував ворог для транспортування боєприпасів і особового складу, УАЗ "Буханку" і три антени зв’язку. Також ліквідовано близько десяти окупантів на Харківщині.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
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