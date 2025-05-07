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Наші воїни знищили 7 вантажівок, "буханку", 3 антени зв’язку і ліквідували близько 10 росіян на Харківщині. ВIДЕО

Внаслідок інтенсивних ударів дронів підрозділу РУБпАК знищено сім вантажних автомобілів, які активно використовував ворог для транспортування боєприпасів і особового складу, УАЗ "Буханку" і три антени зв’язку. Також ліквідовано близько десяти окупантів на Харківщині.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр нищать російських піхотинців в укриттях на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) Держприкордонслужба ДПСУ (6033) знищення (7342)


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07.05.2025 23:43 Відповісти
 
 