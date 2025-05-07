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Воїни 5 ОШБр нищать російських піхотинців в укриттях на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади ліквідували ворожих піхотинців, які переховувалися в укриттях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.
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