Воїни 5 ОШБр нищать російських піхотинців в укриттях на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади ліквідували ворожих піхотинців, які переховувалися в укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

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