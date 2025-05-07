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Воїни 5 ОШБр нищать російських піхотинців в укриттях на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади ліквідували ворожих піхотинців, які переховувалися в укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Один росіянин марно просить пощади у бійців 3 ОШБр, інший - намагається збити дрон автоматом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987) 5 ОШБр (103)


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гарно
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07.05.2025 22:50 Відповісти
Агуєнні укриття!
Лінія Мажино нервово курить.
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07.05.2025 22:56 Відповісти
 
 