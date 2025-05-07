Один росіянин марно просить пощади у бійців 3 ОШБр, інший - намагається збити дрон автоматом. ВIДЕО

Воїни 2-го штурмового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади продовжують ефективно нищити сили противника на східному напрямку. Підрозділ ударних БПЛА Totentanz.group, що входить до бойової системи DEUS EX MACHINA, завдав низки прицільних ударів по живій силі та техніці окупантів.

Згідно з повідомленням бійців, унаслідок операції було знищено танк, вантажівку КамАЗ, міномет, автомобіль "Нива", мотоцикли, антену, станцію радіоелектронної боротьби та інші цілі, інформує Цензор.НЕТ.

Частина окупантів намагалася чинити опір — один хотів збити дрон автоматом, інший просив пощади.

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