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Один росіянин марно просить пощади у бійців 3 ОШБр, інший - намагається збити дрон автоматом. ВIДЕО

Воїни 2-го штурмового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади продовжують ефективно нищити сили противника на східному напрямку. Підрозділ ударних БПЛА Totentanz.group, що входить до бойової системи DEUS EX MACHINA, завдав низки прицільних ударів по живій силі та техніці окупантів.

Згідно з повідомленням бійців, унаслідок операції було знищено танк, вантажівку КамАЗ, міномет, автомобіль "Нива", мотоцикли, антену, станцію радіоелектронної боротьби та інші цілі, інформує Цензор.НЕТ.

Частина окупантів намагалася чинити опір — один хотів збити дрон автоматом, інший просив пощади. 

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Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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на каналі Армія ТВ .сьогодні дивився ,як кацапопітек намагався прикладом автомата збити дрон..
успішно....розлетівся на шматки
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07.05.2025 22:03 Відповісти
Смерть, московським зайдам-убивцям та їх ******!
Слава Захисникам України!
Слава Україні!
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07.05.2025 22:05 Відповісти
здаватись треба завчасно, і організованими колонами, а не тоді, коли дрон у дупу клюне.
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07.05.2025 22:06 Відповісти
свинособаки в рай.....підари..
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07.05.2025 22:47 Відповісти
 
 