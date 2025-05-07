Один россиянин тщетно просит пощады у бойцов 3 ОШБр, другой — пытается сбить дрон автоматом. ВИДЕО

Воины 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать силы противника на восточном направлении. Подразделение ударных БПЛА Totentanz.group, входящее в боевую систему DEUS EX MACHINA, нанесло ряд прицельных ударов по живой силе и технике оккупантов.

Согласно сообщению бойцов, в результате операции были уничтожены танк, грузовик КамАЗ, миномет, автомобиль "Нива", мотоциклы, антенна, станция радиоэлектронной борьбы и другие цели, информирует Цензор.НЕТ.

Часть оккупантов пыталась сопротивляться - один хотел сбить дрон автоматом, другой просил пощады.

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