2 004 5
Один россиянин тщетно просит пощады у бойцов 3 ОШБр, другой — пытается сбить дрон автоматом. ВИДЕО
Воины 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать силы противника на восточном направлении. Подразделение ударных БПЛА Totentanz.group, входящее в боевую систему DEUS EX MACHINA, нанесло ряд прицельных ударов по живой силе и технике оккупантов.
Согласно сообщению бойцов, в результате операции были уничтожены танк, грузовик КамАЗ, миномет, автомобиль "Нива", мотоциклы, антенна, станция радиоэлектронной борьбы и другие цели, информирует Цензор.НЕТ.
Часть оккупантов пыталась сопротивляться - один хотел сбить дрон автоматом, другой просил пощады.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
успішно....розлетівся на шматки
Слава Захисникам України!
Слава Україні!