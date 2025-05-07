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Один россиянин тщетно просит пощады у бойцов 3 ОШБр, другой — пытается сбить дрон автоматом. ВИДЕО

Воины 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать силы противника на восточном направлении. Подразделение ударных БПЛА Totentanz.group, входящее в боевую систему DEUS EX MACHINA, нанесло ряд прицельных ударов по живой силе и технике оккупантов.

Согласно сообщению бойцов, в результате операции были уничтожены танк, грузовик КамАЗ, миномет, автомобиль "Нива", мотоциклы, антенна, станция радиоэлектронной борьбы и другие цели, информирует Цензор.НЕТ.

Часть оккупантов пыталась сопротивляться - один хотел сбить дрон автоматом, другой просил пощады.

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Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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на каналі Армія ТВ .сьогодні дивився ,як кацапопітек намагався прикладом автомата збити дрон..
успішно....розлетівся на шматки
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07.05.2025 22:03 Ответить
Смерть, московським зайдам-убивцям та їх ******!
Слава Захисникам України!
Слава Україні!
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07.05.2025 22:05 Ответить
здаватись треба завчасно, і організованими колонами, а не тоді, коли дрон у дупу клюне.
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07.05.2025 22:06 Ответить
свинособаки в рай.....підари..
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07.05.2025 22:47 Ответить
Недобре якось вийшло....Той 1-й думав що прийшов до братьєв,практично адіннарод....але ,мабуть,глибоко помилився...
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07.05.2025 23:24 Ответить
 
 