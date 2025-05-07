Воины 5 ОШБр уничтожают российских пехотинцев в укрытиях на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали вражеских пехотинцев, которые скрывались в укрытиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

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