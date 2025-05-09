Оккупант отправляется в полет после встречи с украинским дроном. ВИДЕО

Российский пехотинец отправляется в полет после встречи с дроном 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Великой Новоселки в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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