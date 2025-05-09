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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант отправляется в полет после встречи с украинским дроном. ВИДЕО

Российский пехотинец отправляется в полет после встречи с дроном 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Великой Новоселки в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 31-й ОМБр отбили российский штурм на Новоселку в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9790) дроны (3991) 31 отдельная механизированная бригада (4) Волновахский район (236) Новоселовка (58) война в Украине (4192)


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гарно
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09.05.2025 17:49 Ответить
Високо пішов, мабуть погода буде гарна.
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09.05.2025 18:05 Ответить
Усе своє, НІКЧЕМНЕ життя, московіт йшов до цього польоту!!
Смерть московітам!
Слава Україні!
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09.05.2025 18:09 Ответить
премію людині яка написала заголовок
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09.05.2025 18:12 Ответить
Лєтят пєрєльотниє птіци!
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09.05.2025 18:27 Ответить
П'ять хвилин, політ нормальний.
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09.05.2025 18:54 Ответить
 
 