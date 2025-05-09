Окупант вирушає в політ після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО

Російський піхотинець вирушає в політ після зустрічі з дроном 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в районі Великої Новосілки на Донеччині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 31 ОМБр відбили російський штурм на Новосілку на Донеччині. ВIДЕО