Окупант вирушає в політ після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО
Російський піхотинець вирушає в політ після зустрічі з дроном 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в районі Великої Новосілки на Донеччині.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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