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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант вирушає в політ після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО

Російський піхотинець вирушає в політ після зустрічі з дроном 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в районі Великої Новосілки на Донеччині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 31 ОМБр відбили російський штурм на Новосілку на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8603) дрони (4776) 31 окрема механізована бригада (3) Волноваський район (239) Велика Новосілка (58) війна в Україні (4226)


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гарно
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09.05.2025 17:49 Відповісти
Високо пішов, мабуть погода буде гарна.
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09.05.2025 18:05 Відповісти
Усе своє, НІКЧЕМНЕ життя, московіт йшов до цього польоту!!
Смерть московітам!
Слава Україні!
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09.05.2025 18:09 Відповісти
премію людині яка написала заголовок
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09.05.2025 18:12 Відповісти
 
 