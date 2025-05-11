РУС
Россиянин застрелился в кустах из автомата. ВИДЕО

Оккупант на поле боя пустил себе пулю в лоб из cвоего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин самоуничтожился под пристальным "наблюдением" оператора дрона из 67-й ОМБр.

"Очередной российский самострел на Сумщине попадает в рубрику "Самоубийца дня" от передозировки пропагандой в честь "дня победы". Видео от аэроразведки 67-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к записи.

Раненый оккупант-самоубийца подорвал под собой гранату и лишился головы.

Жило грішно, і здохло смішно!
Патріот так і повинен діяти і можна це робити в Мухасранську
а Берлін-то був відразу за кущами, трохи не доповз !
Патріот так і повинен діяти і можна це робити в Мухасранську
Вдома б автомата не дали б. Та й зрештою і причин стрілятися не було.
Не зміг сходити?
Росіянин застрелився в кущах


Жило грішно, і здохло смішно!
Китайцям треба наладити продаж для кацапської орди тримач гаджета на приклад автомата.
Щоб відразу і селфітись.
Гуго Шмайссер, підказав би.
Класичний хороший руZZкий
Усвідомив, що він кацап?
Просто почув що над ним дрон.І зрозумів що треба самовипилятись,поки це з ним не зробили солдати НАТО,або бандеровці.І зробив так.Вже плюс,навіть одного патрона на нього не довелось витратити.Не те що дрона.Молодець,що сказати.Добре б якби всі так!!!!
а Берлін-то був відразу за кущами, трохи не доповз !
Єта пригороды Ла-Маншу..
Фото на лопату встигло зробити? Нє ясно, аттаво и трєвожна...
И нафига так было ехать далеко ..... ?
В своей рязани или абакане точно так же бы сделал!
И не морочил бы людям голову.
Один фиг без толку жил!
Стоило это ехать из Дальнего Востока, чтобы застрелиться в кустах Украины?
Или на Дальнем Востоке нет уже и кустов порядочных?
Китайцы все вырубили и к себе увезли.
запор замучив
Застрелив себе із засідки!
тут хочецца повторить слова полиграфа шарикова: "нуу, желаю чтобы все!"
А че в кустах застрелился?На открытой местности застеснялся?
Казліна, торхи в дрона не поцілив, що знімав! Він не дотримувався правил безпеки👆
Не жил как человек и сдох как тварь...
довго думають. Стріляться треба, як тільки видають автомат.
Найкраще разом з тими хто навколо
Передивляючись в 1000-й раз подібне відео. у мене залишається одне питаннячко - чому ці лаптєногі не роблять те ж саме ще на своїх болотах?
