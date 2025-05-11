Россиянин застрелился в кустах из автомата. ВИДЕО

Оккупант на поле боя пустил себе пулю в лоб из cвоего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин самоуничтожился под пристальным "наблюдением" оператора дрона из 67-й ОМБр.

"Очередной российский самострел на Сумщине попадает в рубрику "Самоубийца дня" от передозировки пропагандой в честь "дня победы". Видео от аэроразведки 67-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант-самоубийца подорвал под собой гранату и лишился головы. ВИДЕО