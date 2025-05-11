Россиянин застрелился в кустах из автомата. ВИДЕО
Оккупант на поле боя пустил себе пулю в лоб из cвоего автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин самоуничтожился под пристальным "наблюдением" оператора дрона из 67-й ОМБр.
"Очередной российский самострел на Сумщине попадает в рубрику "Самоубийца дня" от передозировки пропагандой в честь "дня победы". Видео от аэроразведки 67-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к записи.
Щоб відразу і селфітись.
Гуго Шмайссер, підказав би.
Фото на лопату встигло зробити? Нє ясно, аттаво и трєвожна...
В своей рязани или абакане точно так же бы сделал!
И не морочил бы людям голову.
Один фиг без толку жил!
Или на Дальнем Востоке нет уже и кустов порядочных?
Китайцы все вырубили и к себе увезли.