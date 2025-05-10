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Новости Видео Самоубийство оккупантов на поле боя
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Раненый оккупант-самоубийца подорвал под собой гранату и лишился головы. ВИДЕО

Раненый россиянин покончил с собой на поле боя на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоликвидации оккупанта снял украинский беспилотник. На записи видно, что взрывом захватчику разбило голову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеская БМП со штурмовиками разлетается вдребезги после атаки дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19406) самоубийство (1003) бой (171)


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Топ комментарии
+3
Макітра розлетілися в друзки. Варя дістане вершника без голови.
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10.05.2025 15:41
+1
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10.05.2025 15:42
+1
Будьоновку присобачать і буде як новенький!
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10.05.2025 15:54
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Як ділд
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10.05.2025 15:38 Ответить
Макітра розлетілися в друзки. Варя дістане вершника без голови.
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10.05.2025 15:41 Ответить
Будьоновку присобачать і буде як новенький!
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10.05.2025 15:54 Ответить
Це скільки родин, щоб отримати ладу, впізнають свого родича.
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10.05.2025 16:12 Ответить
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10.05.2025 15:42 Ответить
Даремно такі відео розповсюджувати. Це показує що ворог замість полону обирає смерть. Набагато краще крутити відео з полоненими москалями.
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10.05.2025 15:59 Ответить
Это показывает, что терпеть аддскую боль он настолько не в состоянии, что смерть кажется единственным вариантом прекращения страданий.
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10.05.2025 16:23 Ответить
А вона в нього була? Якби була то не приперлась б до нас мразота...
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10.05.2025 16:06 Ответить
Интеллектуальные способности кацапа не пострадали после взрыва
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10.05.2025 16:07 Ответить
А как он теперь хавать будет?
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10.05.2025 16:08 Ответить
Прикидається, голови у нього і раніше не було, то муляж
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10.05.2025 16:08 Ответить
А разве у роZZиян не 2 головы, как на их гербе?
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10.05.2025 16:21 Ответить
та то такі гади що в них нова голова відростає
бо в їхніх головах тільки шкіра та кістки
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10.05.2025 16:24 Ответить
 
 