Раненый оккупант-самоубийца подорвал под собой гранату и лишился головы. ВИДЕО

Раненый россиянин покончил с собой на поле боя на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоликвидации оккупанта снял украинский беспилотник. На записи видно, что взрывом захватчику разбило голову.

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