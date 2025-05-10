Раненый оккупант-самоубийца подорвал под собой гранату и лишился головы. ВИДЕО
Раненый россиянин покончил с собой на поле боя на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоликвидации оккупанта снял украинский беспилотник. На записи видно, что взрывом захватчику разбило голову.
Топ комментарии
+3 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий10.05.2025 15:41
+1 Алекс Скела
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+1 Погрібний Олександр
показать весь комментарий10.05.2025 15:54
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бо в їхніх головах тільки шкіра та кістки