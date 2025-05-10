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Новини Відео Самогубство окупантів на полі бою
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Поранений окупант-самогубець підірвав під собою гранату і позбувся голови. ВIДЕО

Поранений росіянин укоротив собі віку на полі бою на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації окупанта зафільмував український безпілотник. На записі видно, що вибухом загарбнику розтрощило голову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожа БМП із штурмовиками розлітається на друзки після атаки дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) самогубство (637) бій (171)


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Топ коментарі
+8
Макітра розлетілися в друзки. Варя дістане вершника без голови.
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10.05.2025 15:41
+6
Будьоновку присобачать і буде як новенький!
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10.05.2025 15:54
+6
А вона в нього була? Якби була то не приперлась б до нас мразота...
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10.05.2025 16:06
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Як ділд
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10.05.2025 15:38 Відповісти
Макітра розлетілися в друзки. Варя дістане вершника без голови.
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10.05.2025 15:41 Відповісти
Будьоновку присобачать і буде як новенький!
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10.05.2025 15:54 Відповісти
Це скільки родин, щоб отримати ладу, впізнають свого родича.
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10.05.2025 16:12 Відповісти
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10.05.2025 15:42 Відповісти
И что это за красно-белые кусочки 😂
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10.05.2025 17:00 Відповісти
Даремно такі відео розповсюджувати. Це показує що ворог замість полону обирає смерть. Набагато краще крутити відео з полоненими москалями.
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10.05.2025 15:59 Відповісти
Это показывает, что терпеть аддскую боль он настолько не в состоянии, что смерть кажется единственным вариантом прекращения страданий.
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10.05.2025 16:23 Відповісти
Варіант з полоном був би у випадку нашого наступу. Поки що, на жаль, цого немає.
А в реалі - у кацапів дефіцит обезболу, зате дофіга гранат і довбойо*ів.
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10.05.2025 16:45 Відповісти
А вона в нього була? Якби була то не приперлась б до нас мразота...
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10.05.2025 16:06 Відповісти
Интеллектуальные способности кацапа не пострадали после взрыва
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10.05.2025 16:07 Відповісти
Там за інтелект спинний мозок відповідав.
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10.05.2025 16:48 Відповісти
Пряма кишка, найімовірніше.
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10.05.2025 17:01 Відповісти
А как он теперь хавать будет?
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10.05.2025 16:08 Відповісти
какаяразніца?
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10.05.2025 16:31 Відповісти
Прикидається, голови у нього і раніше не було, то муляж
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10.05.2025 16:08 Відповісти
А разве у роZZиян не 2 головы, как на их гербе?
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10.05.2025 16:21 Відповісти
та то такі гади що в них нова голова відростає
бо в їхніх головах тільки шкіра та кістки
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10.05.2025 16:24 Відповісти
руZZкім голови і -так НЕ потрібно....!! за них думає вошьдь путін та телевізор.......
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10.05.2025 16:24 Відповісти
"єпанько какое-то..."(с)
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10.05.2025 16:30 Відповісти
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10.05.2025 16:32 Відповісти
То муляж!
Голови у них нема...
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10.05.2025 16:36 Відповісти
А мог би і аднаплчанінав прігласіть і гурьбой на канцерт, на сцену в хор ансам*** алєксандрофа !
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10.05.2025 16:53 Відповісти
Граната тої системи,що потрібна для свинособаки..
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10.05.2025 17:10 Відповісти
Не став чекати на 12 травня
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10.05.2025 17:12 Відповісти
 
 