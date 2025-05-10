Поранений окупант-самогубець підірвав під собою гранату і позбувся голови. ВIДЕО

Поранений росіянин укоротив собі віку на полі бою на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації окупанта зафільмував український безпілотник. На записі видно, що вибухом загарбнику розтрощило голову.

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