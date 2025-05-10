Поранений окупант-самогубець підірвав під собою гранату і позбувся голови. ВIДЕО
Поранений росіянин укоротив собі віку на полі бою на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації окупанта зафільмував український безпілотник. На записі видно, що вибухом загарбнику розтрощило голову.
Топ коментарі
+8 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар10.05.2025 15:41
+6 Погрібний Олександр
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+6 Павло Завалко #551589
показати весь коментар10.05.2025 16:06
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А в реалі - у кацапів дефіцит обезболу, зате дофіга гранат і довбойо*ів.
бо в їхніх головах тільки шкіра та кістки
Голови у них нема...