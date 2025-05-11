Росіянин застрелився в кущах із автомата. ВIДЕО
Окупант на полі бою пустив собі кулю в лоб із власного автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин самознищився під пильним "наглядом" оператора дрона із 67-ї ОМБр.
"Черговий російський самостріл на Сумщині потрапляє до рубрики "Самовбивця дня" від передозування пропагандою на честь "дня побєди". Відео від аеророзвідки 67-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+15 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар11.05.2025 10:48 Відповісти Посилання
+11 Kan Kan #518965
показати весь коментар11.05.2025 10:40 Відповісти Посилання
+11 The Fifth Third
показати весь коментар11.05.2025 11:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб відразу і селфітись.
Гуго Шмайссер, підказав би.
Фото на лопату встигло зробити? Нє ясно, аттаво и трєвожна...
В своей рязани или абакане точно так же бы сделал!
И не морочил бы людям голову.
Один фиг без толку жил!
Или на Дальнем Востоке нет уже и кустов порядочных?
Китайцы все вырубили и к себе увезли.