Росіянин застрелився в кущах із автомата. ВIДЕО

Окупант на полі бою пустив собі кулю в лоб із власного автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин самознищився під пильним "наглядом" оператора дрона із 67-ї ОМБр.

"Черговий російський самостріл на Сумщині потрапляє до рубрики "Самовбивця дня" від передозування пропагандою на честь "дня побєди". Відео від аеророзвідки 67-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до запису.

