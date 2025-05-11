УКР
8 230 25

Росіянин застрелився в кущах із автомата. ВIДЕО

Окупант на полі бою пустив собі кулю в лоб із власного автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин самознищився під пильним "наглядом" оператора дрона із 67-ї ОМБр. 

"Черговий російський самостріл на Сумщині потрапляє до рубрики "Самовбивця дня" від передозування пропагандою на честь "дня побєди". Відео від аеророзвідки 67-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант-самогубець підірвав під собою гранату і позбувся голови. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18469) самогубство (658) бій (197) 67 ОМБр (20)
Топ коментарі
+15
Жило грішно, і здохло смішно!
показати весь коментар
11.05.2025 10:48 Відповісти
+11
Патріот так і повинен діяти і можна це робити в Мухасранську
показати весь коментар
11.05.2025 10:40 Відповісти
+11
а Берлін-то був відразу за кущами, трохи не доповз !
показати весь коментар
11.05.2025 11:15 Відповісти
Патріот так і повинен діяти і можна це робити в Мухасранську
показати весь коментар
11.05.2025 10:40 Відповісти
Вдома б автомата не дали б. Та й зрештою і причин стрілятися не було.
показати весь коментар
11.05.2025 10:45 Відповісти
Не зміг сходити?
показати весь коментар
11.05.2025 10:42 Відповісти
Росіянин застрелився в кущах


показати весь коментар
11.05.2025 10:46 Відповісти
Жило грішно, і здохло смішно!
показати весь коментар
11.05.2025 10:48 Відповісти
Китайцям треба наладити продаж для кацапської орди тримач гаджета на приклад автомата.
Щоб відразу і селфітись.
Гуго Шмайссер, підказав би.
показати весь коментар
11.05.2025 10:56 Відповісти
Класичний хороший руZZкий
показати весь коментар
11.05.2025 11:06 Відповісти
Усвідомив, що він кацап?
показати весь коментар
11.05.2025 11:11 Відповісти
Просто почув що над ним дрон.І зрозумів що треба самовипилятись,поки це з ним не зробили солдати НАТО,або бандеровці.І зробив так.Вже плюс,навіть одного патрона на нього не довелось витратити.Не те що дрона.Молодець,що сказати.Добре б якби всі так!!!!
показати весь коментар
11.05.2025 23:53 Відповісти
а Берлін-то був відразу за кущами, трохи не доповз !
показати весь коментар
11.05.2025 11:15 Відповісти
Єта пригороды Ла-Маншу..
Фото на лопату встигло зробити? Нє ясно, аттаво и трєвожна...
показати весь коментар
11.05.2025 11:27 Відповісти
И нафига так было ехать далеко ..... ?
В своей рязани или абакане точно так же бы сделал!
И не морочил бы людям голову.
Один фиг без толку жил!
показати весь коментар
11.05.2025 11:35 Відповісти
Стоило это ехать из Дальнего Востока, чтобы застрелиться в кустах Украины?
Или на Дальнем Востоке нет уже и кустов порядочных?
Китайцы все вырубили и к себе увезли.
показати весь коментар
11.05.2025 11:43 Відповісти
запор замучив
показати весь коментар
11.05.2025 11:47 Відповісти
Застрелив себе із засідки!
показати весь коментар
11.05.2025 11:56 Відповісти
тут хочецца повторить слова полиграфа шарикова: "нуу, желаю чтобы все!"
показати весь коментар
11.05.2025 12:16 Відповісти
А че в кустах застрелился?На открытой местности застеснялся?
показати весь коментар
11.05.2025 13:11 Відповісти
Казліна, торхи в дрона не поцілив, що знімав! Він не дотримувався правил безпеки👆
показати весь коментар
11.05.2025 13:14 Відповісти
Не жил как человек и сдох как тварь...
показати весь коментар
11.05.2025 15:39 Відповісти
довго думають. Стріляться треба, як тільки видають автомат.
показати весь коментар
11.05.2025 18:38 Відповісти
Найкраще разом з тими хто навколо
показати весь коментар
11.05.2025 23:54 Відповісти
Передивляючись в 1000-й раз подібне відео. у мене залишається одне питаннячко - чому ці лаптєногі не роблять те ж саме ще на своїх болотах?
показати весь коментар
12.05.2025 08:59 Відповісти
 
 