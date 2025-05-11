Рашисты ударили по многоэтажке в Херсоне: две женщины получили ранения. ВИДЕО
Днем воскресенья, 11 мая, российские захватчики ударили по многоэтажке в Херсоне. В результате вражеского обстрела пострадали две женщины.
Об этом в телеграм сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадали два человека. В больницу с осколочными ранениями госпитализировали 76-летнюю женщину. Также за медпомощью обратилась 57-летняя женщина, которая в момент вражеского удара находилась на улице. У нее диагностировали минно-взрывную травму и перелом руки. Пострадавшей оказали необходимую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно", - рассказал чиновник.
Прокудин также опубликовал видео с последствиями вражеского обстрела.
"На видео - многоэтажка в Корабельном районе Херсона, по которой сегодня днем ударили российские снаряды. В результате обстрела повреждены балконы и разбиты окна", - подписал кадры чиновник.
Один из жителей дома рассказал: "Я только вставил стекло недавно и снова "прилетело".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль