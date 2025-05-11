Рашисты ударили по многоэтажке в Херсоне: две женщины получили ранения. ВИДЕО

Днем воскресенья, 11 мая, российские захватчики ударили по многоэтажке в Херсоне. В результате вражеского обстрела пострадали две женщины.

Об этом в телеграм сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали два человека. В больницу с осколочными ранениями госпитализировали 76-летнюю женщину. Также за медпомощью обратилась 57-летняя женщина, которая в момент вражеского удара находилась на улице. У нее диагностировали минно-взрывную травму и перелом руки. Пострадавшей оказали необходимую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно", - рассказал чиновник.

Прокудин также опубликовал видео с последствиями вражеского обстрела.

"На видео - многоэтажка в Корабельном районе Херсона, по которой сегодня днем ударили российские снаряды. В результате обстрела повреждены балконы и разбиты окна", - подписал кадры чиновник.

Один из жителей дома рассказал: "Я только вставил стекло недавно и снова "прилетело".

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб и четверо ранены, среди пострадавших - двое полицейских. ФОТОрепортаж