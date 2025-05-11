Рашисти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: дві жінки зазнали поранень. ВIДЕО

Вдень неділі, 11 травня, російські загарбники вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки.

Про це в телеграм повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждали дві людини. До лікарні з уламковими пораненими шпиталізували 76-річну жінку. Також по меддопомогу звернулась 57-річна жінка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці. У неї діагностували мінно-вибухову травму та перелом руки. Потерпілій надали необхідну допомогу. В подальшому вона лікуватиметься амбулаторно", - розповів посадовець.

Прокудін також опублікував відео з наслідками ворожого обстрілу.

"На відео - багатоповерхівка в Корабельному районі Херсона, по якій сьогодні вдень вдарили російські снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджені балкони та розбиті вікна", - підписав кадри посадовець.

Один із мешканців будинку розповів: "Я тільки вставив скло нещодавно і знову "прилетіло".

