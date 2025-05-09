Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та четверо поранені, серед постраждалих - двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують руйнувати населені пункти деокупованої Херсонщини. Минулої доби з артилерії, мінометів і БпЛА атакували Херсонський та Бериславський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на Понятівку. Внаслідок удару загинула 35-річна жінка.

У Зміївці російські військові атакували з дрона службовий автомобіль поліцейських, які здійснювали евакуаційні заходи. Внаслідок скидання вибухівки постраждали 54-річний місцевий житель та двоє працівників поліції. Попередньо у всіх діагностували контузії. Нині загрози життю поранених немає. Транспортний засіб, який використовували для порятунку людей, зазнав пошкоджень.

Військові рф атакували дроном жителя Берислава. 62-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення обличчя і стегна. З небезпечної зони пораненого евакуювали працівники поліції та доправили до лікарні.

Упродовж доби військові окупаційної армії здійснювали удари дронами типу "FPV" по Антонівці.

Від дронових атак та артилерійських ударів потерпали Комишани. Зазнали пошкоджень приватний будинок і автомобіль.

У Дніпровському районі Херсону в результаті артобстрілу пошкоджено приватний будинок. Ще один житловий будинок пошкоджено внаслідок скиду з БпЛА. Ударом FPV-дрона пошкоджено автомобіль.

У Центральному районі окупанти здійснили скид із безпілотника на багатоквартирний будинок, який пошкоджено.

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