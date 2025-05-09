Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб и четверо ранены, среди пострадавших - двое полицейских. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают разрушать населенные пункты деоккупированной Херсонщины. За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и БПЛА атаковали Херсонский и Бериславский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на Понятовку. В результате удара погибла 35-летняя женщина.

В Змиевке российские военные атаковали с дрона служебный автомобиль полицейских, которые осуществляли эвакуационные мероприятия. В результате сброса взрывчатки пострадали 54-летний местный житель и двое сотрудников полиции. Предварительно у всех диагностировали контузии. Сейчас угрозы жизни раненых нет. Транспортное средство, которое использовали для спасения людей, получило повреждения.

Военные рф атаковали дроном жителя Берислава. 62-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения лица и бедра. Из опасной зоны раненого эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу.

В течение суток военные оккупационной армии осуществляли удары дронами типа FPV по Антоновке.

От дроновых атак и артиллерийских ударов страдали Камышаны. Получили повреждения частный дом и автомобиль.

В Днепровском районе Херсона в результате артобстрела поврежден частный дом. Еще один жилой дом поврежден в результате сброса с БПЛА. Ударом FPV-дрона поврежден автомобиль.

В Центральном районе оккупанты совершили сброс с беспилотника на многоквартирный дом, который поврежден.

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