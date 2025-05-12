Подростки снимали на видео мужчину, пока тот тонул в водоеме в Днепре: он погиб, - полиция. ВИДЕО

В Днепре группа подростков снимала на телефон мужчину, который тонул в водоеме карьера, но помощи ему не оказала. Мужчина погиб.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию.

После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, впрочем никакой помощи не оказали.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины - неоказание помощи человеку, который находится в опасном для жизни состоянии.

