Подростки снимали на видео мужчину, пока тот тонул в водоеме в Днепре: он погиб, - полиция. ВИДЕО
В Днепре группа подростков снимала на телефон мужчину, который тонул в водоеме карьера, но помощи ему не оказала. Мужчина погиб.
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию.
После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, впрочем никакой помощи не оказали.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины - неоказание помощи человеку, который находится в опасном для жизни состоянии.
Ті й інші після цього мають справу з поліцією.
І все - заради повийобуватись в соцмережах.
Дуже гарний матеріал для русні, щоб диверсантів робити.
"Какая разніца ?"
Усе інше, то теліпання єрундою для ЗМІ і Тік-току!! А людину, убили!
"Не надання допомоги, що призвело до смерті...."
хоча я б кваліфікував як:
"Вбивство"
ви б довірили автівку ідіоту ?
Час, змін настав, люди перетворились в істот. Гірше за все, що ця прогресуюча пошесть.охопила малоліток і молодь. Це для країни вирок(
Вони вбивці. Група вбивць по зговору.
Яке там питання вирішується у мєнтурі? З ким?
- "старе" покоління, вірить усій пропаганді, бо звикли що була лише газета "Правда" і якщо влада там щось написала, то це "істина".
- "покоління 80-х та до початку 20-х", що звикли що безупинних фейків, і тому майже нічому не вірить (по крайній мірі без грунтовних доказів)
- і "молоде" покоління, котрому все пофіг. Пофіг на мову, війну, оточуючих.......
І от це ще один доказ, що якась істина в цьому є. Їм просто пофіг.....
Його могли витягнути і він міг впасти після того як підлітки пішли
Але виховали їх погано - діти притомних батьків допомагали б витягувати його з води ,а не знімали відосик - це однозначно
В них в руках був мобільний, часу було вдосталь (встигли ж знімати для Тік-Току), так важко було зателефонувати в поліцію? А вони бачили лише можливість зняти "прикольний" відос і отримати лайки в інтернеті.
То что они никуда не позвонили, никого не позвали и никому не сказали, свидетелями чего являлись, (не сообщение о таком состоянии лица надлежащим учреждениям или лицам) - это детская безответственность и страх, не более того.