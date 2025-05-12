РУС
14 504 83

Подростки снимали на видео мужчину, пока тот тонул в водоеме в Днепре: он погиб, - полиция. ВИДЕО

В Днепре группа подростков снимала на телефон мужчину, который тонул в водоеме карьера, но помощи ему не оказала. Мужчина погиб.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию.

После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, впрочем никакой помощи не оказали.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины - неоказание помощи человеку, который находится в опасном для жизни состоянии.

Автор: 

Днепр (4491) подростки (472) Нацполиция (16702) потопление (27) смерть (9284)
Топ комментарии
+37
вы ещё уточните кто погибшего в воду сбросил, что бы видосик снять. Самое мощное оружие кЕтая тик-ток, оружие массового оглупения, особенно среди детей, воспитание которых родители передали смартфону
12.05.2025 16:09 Ответить
+22
Одні пневматом на камеру **********, заявляючи, що це бойова незареєстрована зброя, інші - потопаючого знімають, поки він гине.
Ті й інші після цього мають справу з поліцією.
І все - заради повийобуватись в соцмережах.
Дуже гарний матеріал для русні, щоб диверсантів робити.
12.05.2025 16:07 Ответить
+21
може знайдеться людина, яка пояснить цим істотам, що вони скоїли й що їм з цим жити...
12.05.2025 16:08 Ответить
Одні пневматом на камеру **********, заявляючи, що це бойова незареєстрована зброя, інші - потопаючого знімають, поки він гине.
Ті й інші після цього мають справу з поліцією.
І все - заради повийобуватись в соцмережах.
Дуже гарний матеріал для русні, щоб диверсантів робити.
12.05.2025 16:07 Ответить
може знайдеться людина, яка пояснить цим істотам, що вони скоїли й що їм з цим жити...
12.05.2025 16:08 Ответить
єсть такой істота, яка все пояснить !

"Какая разніца ?"
..........

.
12.05.2025 17:58 Ответить
Організована злочинна група, яка вчинила злочин!!
Усе інше, то теліпання єрундою для ЗМІ і Тік-току!! А людину, убили!
12.05.2025 16:08 Ответить
я думаю, що в КК навіть стаття відповідна є:

"Не надання допомоги, що призвело до смерті...."
хоча я б кваліфікував як:
"Вбивство"

.
12.05.2025 18:01 Ответить
вы ещё уточните кто погибшего в воду сбросил, что бы видосик снять. Самое мощное оружие кЕтая тик-ток, оружие массового оглупения, особенно среди детей, воспитание которых родители передали смартфону
12.05.2025 16:09 Ответить
Ви ж з калькулятора пишите?
12.05.2025 16:14 Ответить
Ви не зрозуміли комента? Дбл, плть
12.05.2025 16:17 Ответить
То, може, справа не в Китаї і не в тік-току, а в "родітєлях"?
12.05.2025 16:24 Ответить
і в техніці, якою дозволили користуватись кретинам

ви б довірили автівку ідіоту ?

.
12.05.2025 18:03 Ответить
на срок собі назнімали
12.05.2025 16:11 Ответить
І за якою статтею? Їм що, всім потопитися, ризикувати життям, щоб намагатися не зрозумій кого витягнути?
12.05.2025 16:50 Ответить
можна рятівників викликати
12.05.2025 17:14 Ответить
Може вони і викликали.
12.05.2025 17:31 Ответить
Я не впевнена, але вважаю, що ці істоти самі і загнали людину у річку саме щоб його втопити і цим потім хизуватись.
Час, змін настав, люди перетворились в істот. Гірше за все, що ця прогресуюча пошесть.охопила малоліток і молодь. Це для країни вирок(
12.05.2025 16:14 Ответить
Ну не те що покоління 90-х, яке паяльники в дупу вставляли. Еге ж? Де ви такі беретеся????
12.05.2025 16:20 Ответить
Таке враження, шо ви на вулицю ніколи не виходете.
12.05.2025 16:38 Ответить
Та ні, він має рацію. Моє покоління (умовно 40-річних зараз) було в рази жорстокішим і це до всяких тіктоків з телефонами.
12.05.2025 17:23 Ответить
Село на село, район на район билися по звірячому, але про паяльники - це щось нове..
12.05.2025 16:42 Ответить
Якраз "по звірячому" і не бились. Були правила і поняття.
12.05.2025 17:00 Ответить
Тому покоління 90-х й відповідальне не тільки за свої дії, а й слова, бо життя навчило - якщо не працює закон і правоохоронна система, відповідальність доведеться нести перед паяльником або праскою. Тогочасних чиновників та наука теж не оминула, тому такого свавілля, як сьогодні, не було ще 20 років, аж до приходу клоунської команди.
13.05.2025 00:12 Ответить
Біда не в молоді. Біда у вас, батьках. Саме ви виростили "істот".
12.05.2025 16:26 Ответить
Та ладна! Раніше просто не було мобільників, комп'ютерів, соцмереж! Подивіться серію документалок "Слідство ведуть" з Л.Корецьким. Прозрієте.
12.05.2025 16:31 Ответить
Мені і "докумєнталок" дивитися не треба. Чудово пам'ятаю криворагульних "бєґунов".
12.05.2025 16:40 Ответить
Каневським
12.05.2025 18:30 Ответить
Точно, вибачте)) телефон іноді по-дебільному виправляє, а я не проконтролювала))
13.05.2025 02:24 Ответить
Якщо не впевнена і не маєш доказів - не пиши. Нащо ці висери експертні рівня арестовича?
12.05.2025 19:33 Ответить
Тобто, вони його і зіштовхнули у воду. Для відоса.
Вони вбивці. Група вбивць по зговору.
Яке там питання вирішується у мєнтурі? З ким?
12.05.2025 16:14 Ответить
Гімнофонд нації, він такий…
12.05.2025 16:15 Ответить
Бо молодь свідомо усунута від проблем які стоять перед державою.
12.05.2025 16:16 Ответить
Ймовірно, ці кацапоязичні "дєті" цього чоловіка у воду і скинули. "Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино (Тік-ток) и цирк". Ленин наркому просвещения Луначарскому. 1923 год.
12.05.2025 16:16 Ответить
От же ж *****. А Стуса при соціалізмє вбили в концтаборі у раші?
12.05.2025 16:19 Ответить
Це ти про павліка морозова і вітю мєдвєдчука ?
12.05.2025 16:26 Ответить
Не смішно, чесно.
12.05.2025 16:41 Ответить
вам скільки років? ви при соціалізмі жили щоб таку дурню писати?
12.05.2025 16:45 Ответить
ви божевільний
12.05.2025 17:15 Ответить
божевільна цей сайт з адміном фашистом де за безневинний без коментар банять. Це і фашизм.
12.05.2025 20:40 Ответить
При соціалізмі мій прадід і його друзі по лісах бігали і змушені були розстрілювати комуністів і соціалістів за їх злочини
12.05.2025 18:35 Ответить
А нормальні люди працювали і будували...
12.05.2025 18:42 Ответить
В бушлатах и ЗА ПАЙКУ.
12.05.2025 21:06 Ответить
Будували Беломор канали.
13.05.2025 15:40 Ответить
натаха вітренко не іначє)
12.05.2025 17:07 Ответить
комуняцько-китайський "тік-ток" - це зброя найближчого майбутнього!! із цим китайським лайном світ іще не таке побачить...
12.05.2025 16:17 Ответить
Ну не знаю, на відео якийсь чувак вообще не адекват, можливо бухий, не може залізти на берег, точніше навіть не намагається. Не пробує скинути курточку. Взагалі странне щось. Я би на їх місці також не сильно спішив би до нього в холодну воду лізти.
12.05.2025 16:21 Ответить
можно було викликати поліцію.
12.05.2025 16:34 Ответить
Судяи по всьому там все досить швидко розвивалося, міліція в нас як правило константує смерть тільки.
12.05.2025 17:18 Ответить
Дєті могли по голові настукати та у воду кинути. Не кажу, що саме так і було, але й виключати такий варіант відразу не треба.
12.05.2025 16:46 Ответить
Це принцип" йа вам нічего не должен" .
12.05.2025 16:25 Ответить
Йо"аний гаджетний планктон. "Бєссмислєнний і бєсполєзний". Мізків вистачає тільки на те, щоб знімати, або самому, як *******..му бабуїну залізти на цистерну під струмом.
12.05.2025 16:31 Ответить
Могли б йому якусь палку протягнути тай витягти, але лізти туди за ним безугло, бо було б ще більше трупів, імхо
12.05.2025 16:39 Ответить
Він же був прямо біля берега. Тримався там за шось. Самостійно він ніяк не міг втопитися. Просто виліз би і все. 100% ті підари його туди запхали.
12.05.2025 16:39 Ответить
Нещодавно мені сказав один чоловік, що різниця між поколіннями в тому, що
- "старе" покоління, вірить усій пропаганді, бо звикли що була лише газета "Правда" і якщо влада там щось написала, то це "істина".
- "покоління 80-х та до початку 20-х", що звикли що безупинних фейків, і тому майже нічому не вірить (по крайній мірі без грунтовних доказів)
- і "молоде" покоління, котрому все пофіг. Пофіг на мову, війну, оточуючих.......
І от це ще один доказ, що якась істина в цьому є. Їм просто пофіг.....
12.05.2025 16:39 Ответить
Судячи з усього, тому одному чоловікові ви повірили.
12.05.2025 16:49 Ответить
Судячи з усього, майже не повірив, але періодично бачу докази його часткової правоти.
12.05.2025 17:11 Ответить
А я теж знаю одного чоловіка,якому повірили 73 відсотки всіх,кому той говорив...І там всі вікові категоріі.Як то пояснити?
12.05.2025 17:59 Ответить
Як виявилось, "пахахатать" ********** всі вікові категорії. І судячи з усього, солідна частина планує зробити це знову. Схоже не нахахатались досхочу.
12.05.2025 19:11 Ответить
Але ж є https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/posts/%EF%B8%8F-13-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB/1189954359839022/ нормальні хлопці.
12.05.2025 16:43 Ответить
Скажу коротко: У Й О Б К И .
12.05.2025 16:56 Ответить
З цього відео не можна зробити висновки про бездіялність підлітків.

Його могли витягнути і він міг впасти після того як підлітки пішли
12.05.2025 16:56 Ответить
З відео видно, що людина не в адекватному стані, скоріш за все в стані алкогольного сп'яніння. Враховуючи температуру води в річці цей пасажир приняв на грудь так не хіло, бо мав би протверезіти. Коментатори наші ж мабуть хотіли б щоб діти полізли в воду його витягати і потонули там самі разом з чим чєлом
12.05.2025 17:04 Ответить
а з того ж телефона, на котрий знімали, викликати допомогу,не?
12.05.2025 17:10 Ответить
З цього коротко відео не можна зробити висновки ,що діти робили далі...

Але виховали їх погано - діти притомних батьків допомагали б витягувати його з води ,а не знімали відосик - це однозначно
12.05.2025 17:25 Ответить
Не оцініли як критичне. Барахтався він біля берега, з вигляду піднятися не повинно викликати проблем. А коли потонув, пересрали і по домам. тут якраз подростки во всій красі.
12.05.2025 17:28 Ответить
Там "розуму" - тіки знімати, на інше, тої речовини не вистачає.
12.05.2025 19:17 Ответить
Половина коментунів відео не дивились. На відео підлітки кажуть "вилазь счас утонєш, давай сюда"..... то можливо вони не мали чим допомогти? Підліток без відповідної підготовки не витягне дорослого з води - полізе потоне разом з ним. Та й дорослий без підготовки може не витягнуть.
12.05.2025 17:17 Ответить
Ви коли бачите пожежу, завжди самі з відром бігаєте? Чи викликаєте пожежників?
В них в руках був мобільний, часу було вдосталь (встигли ж знімати для Тік-Току), так важко було зателефонувати в поліцію? А вони бачили лише можливість зняти "прикольний" відос і отримати лайки в інтернеті.
12.05.2025 17:21 Ответить
Можливо й так.....
13.05.2025 00:03 Ответить
Якщо їх декілька то це дуже легко з"ясувати всі обставини, що, хто, де і як.. Допитати всіх окремо і за півгодини все буде ясно. Це якщо б знімальник був один , то тоді без свідків було б важко все з"ясувати. А так, як два пальці об асфальт..
12.05.2025 17:25 Ответить
Чому не визвали ТЦК? Вони б спасли, а так марно загинув.
12.05.2025 18:14 Ответить
Ніхто з нас насправді не знає, що там відбувалося. Якщо він п'яний, або божевільний, рятувати його дуже небезпечно. Поведінка його дивна, але можливо тому, що через холод м'язи заціпеніли і вибратись він не може. Як опинився у воді теж не знаємо. Судячи по тому, що десь знайшов деревину, по якій хоче видертися, у воді він вже давно. Давати оцінку поведінці хлопців я б не поспішав.
12.05.2025 18:26 Ответить
Ну такое. В ЕС детей с детства учат не пытаться достать тонущего т.к он утопит вас вместе с собой. Первым требованием к оказанию помощи является личная безопасность потенциально оказывающего помощь.
То что они никуда не позвонили, никого не позвали и никому не сказали, свидетелями чего являлись, (не сообщение о таком состоянии лица надлежащим учреждениям или лицам) - это детская безответственность и страх, не более того.
12.05.2025 18:27 Ответить
так він же каже-----ой,ой, сейчас утониш, давай сюда.
12.05.2025 19:02 Ответить
Бездіяльність так само як і дія караються законом. Ці потвори не надали допомогу людині, що спричинило смерть. До того ж ще питання, чи не вони цього бедолага зіштовхнули у воду?! В будь-якому випадку, ці мразоти мають сидіти в тюрьмі. І нехай їх там їб.ть в жопу.
12.05.2025 21:38 Ответить
Henek відвідайте психотерапевта, буває допомогають декому.
13.05.2025 00:05 Ответить
 
 