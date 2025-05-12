Підлітки знімали на відео чоловіка, поки той тонув у водоймі в Дніпрі: він загинув, - поліція. ВIДЕО
У Дніпрі група підлітків знімала на телефон чоловіка, який тонув у водоймі кар'єру, але допомоги йому не надала. Чоловік загинув.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 10 травня його тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції.
Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.
За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Топ коментарі
Bicko Nelich
показати весь коментар12.05.2025 16:09 Відповісти Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.05.2025 16:07 Відповісти Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар12.05.2025 16:08 Відповісти Посилання
Ті й інші після цього мають справу з поліцією.
І все - заради повийобуватись в соцмережах.
Дуже гарний матеріал для русні, щоб диверсантів робити.
"Какая разніца ?"
..........
.
Усе інше, то теліпання єрундою для ЗМІ і Тік-току!! А людину, убили!
"Не надання допомоги, що призвело до смерті...."
хоча я б кваліфікував як:
"Вбивство"
.
ви б довірили автівку ідіоту ?
.
Час, змін настав, люди перетворились в істот. Гірше за все, що ця прогресуюча пошесть.охопила малоліток і молодь. Це для країни вирок(
Вони вбивці. Група вбивць по зговору.
Яке там питання вирішується у мєнтурі? З ким?
- "старе" покоління, вірить усій пропаганді, бо звикли що була лише газета "Правда" і якщо влада там щось написала, то це "істина".
- "покоління 80-х та до початку 20-х", що звикли що безупинних фейків, і тому майже нічому не вірить (по крайній мірі без грунтовних доказів)
- і "молоде" покоління, котрому все пофіг. Пофіг на мову, війну, оточуючих.......
І от це ще один доказ, що якась істина в цьому є. Їм просто пофіг.....
Його могли витягнути і він міг впасти після того як підлітки пішли
Але виховали їх погано - діти притомних батьків допомагали б витягувати його з води ,а не знімали відосик - це однозначно
В них в руках був мобільний, часу було вдосталь (встигли ж знімати для Тік-Току), так важко було зателефонувати в поліцію? А вони бачили лише можливість зняти "прикольний" відос і отримати лайки в інтернеті.
То что они никуда не позвонили, никого не позвали и никому не сказали, свидетелями чего являлись, (не сообщение о таком состоянии лица надлежащим учреждениям или лицам) - это детская безответственность и страх, не более того.