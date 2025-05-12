Підлітки знімали на відео чоловіка, поки той тонув у водоймі в Дніпрі: він загинув, - поліція. ВIДЕО

У Дніпрі група підлітків знімала на телефон чоловіка, який тонув у водоймі кар'єру, але допомоги йому не надала. Чоловік загинув.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 10 травня його тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції.

Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.

За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

