Ликвидация пяти российских мотоштурмовиков на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую штурмовую группу на мотоциклах в бою в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что украинские позиции пытались атаковать по меньшей мере пять российских мотоштурмовиков.

"Мотопробег в ад, Запорожское направление. Сегодня российские байкеры в особом ударе! Оккупанты решили атаковать украинские позиции на мотоциклах, надеясь на быстрый прорыв. Однако наши защитники вовремя обнаружили движение вражеских групп и открыли огонь. Результат - уничтожены мотоциклы и ликвидированы захватчики", - отмечает в комментарии автор публикации.

