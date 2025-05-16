РУС
Ликвидация пяти российских мотоштурмовиков на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую штурмовую группу на мотоциклах в бою в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что украинские позиции пытались атаковать по меньшей мере пять российских мотоштурмовиков.

"Мотопробег в ад, Запорожское направление. Сегодня российские байкеры в особом ударе! Оккупанты решили атаковать украинские позиции на мотоциклах, надеясь на быстрый прорыв. Однако наши защитники вовремя обнаружили движение вражеских групп и открыли огонь. Результат - уничтожены мотоциклы и ликвидированы захватчики", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Российский мотоштурмовик на полной скорости летит в противотанковый ров. ВИДЕО

Топ комментарии
+8
..які вони кончені. що їм таке дають, щоб вони насмерть так летіли!!!!
показать весь комментарий
16.05.2025 10:44
+6
За втрату майна прийдеться родичам платити..
показать весь комментарий
16.05.2025 10:12
+5
Один жмурик в яру сховався - може дістали
показать весь комментарий
16.05.2025 10:25
За втрату майна прийдеться родичам платити..
показать весь комментарий
16.05.2025 10:12
показать весь комментарий
16.05.2025 10:15
Ночниє холки
показать весь комментарий
16.05.2025 10:17
але ж, *****, просуваються кожен день...
показать весь комментарий
16.05.2025 10:22
якщо таких атак багато, то пару штук і проскочить хоч трохи ближче, закріпиться, а там і підтягуються за ними, якась така у них тактика, плюс розвідка де позиціх наші і туди арта і каби, отак і просуваються.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:33
Один жмурик в яру сховався - може дістали
показать весь комментарий
16.05.2025 10:25
показать весь комментарий
16.05.2025 10:32
Сафарі на укурених чи уколотих. Можна дивитись вічно, як на вогонь, що горить і воду, що тече.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:36
*******.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:37
..які вони кончені. що їм таке дають, щоб вони насмерть так летіли!!!!
показать весь комментарий
16.05.2025 10:44
Квартиру в Києві.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:06
А починали кольорово...
показать весь комментарий
16.05.2025 12:45
Мотодрандулетчики!
показать весь комментарий
16.05.2025 12:45
Спочатку орки атакували на танках, бмп, бтр, потім на мтлб з ба, далі на гольфкарах з баггі, теперича на мотоциклах з самокатами. .,Сподіваємось надалі атаки підуть "по будьоновскі" на конях,верблюдах, ослах..
показать весь комментарий
16.05.2025 12:47
озвучка БІМБА!!)
показать весь комментарий
17.05.2025 02:39
 
 