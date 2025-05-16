Ликвидация пяти российских мотоштурмовиков на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражескую штурмовую группу на мотоциклах в бою в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что украинские позиции пытались атаковать по меньшей мере пять российских мотоштурмовиков.
"Мотопробег в ад, Запорожское направление. Сегодня российские байкеры в особом ударе! Оккупанты решили атаковать украинские позиции на мотоциклах, надеясь на быстрый прорыв. Однако наши защитники вовремя обнаружили движение вражеских групп и открыли огонь. Результат - уничтожены мотоциклы и ликвидированы захватчики", - отмечает в комментарии автор публикации.
