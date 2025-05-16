Ліквідація п’яти російських мотоштурмовиків на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу штурмову групу на мотоциклах у бою в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що українські позиції намагалися атакувати щонайменше п'ятеро російських мотоштурмовиків.

"Мотопробіг у пекло, Запорізький напрямок. Сьогодні російські байкери в особливому ударі! Окупанти вирішили атакувати українські позиції на мотоциклах, сподіваючись на швидкий прорив. Проте наші захисники вчасно виявили рух ворожих груп та відкрили вогонь. Результат - знищені мотоцикли та ліквідовані загарбники", - зазначає у коментарі автор публікації.

