Ліквідація п’яти російських мотоштурмовиків на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожу штурмову групу на мотоциклах у бою в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що українські позиції намагалися атакувати щонайменше п'ятеро російських мотоштурмовиків.
"Мотопробіг у пекло, Запорізький напрямок. Сьогодні російські байкери в особливому ударі! Окупанти вирішили атакувати українські позиції на мотоциклах, сподіваючись на швидкий прорив. Проте наші захисники вчасно виявили рух ворожих груп та відкрили вогонь. Результат - знищені мотоцикли та ліквідовані загарбники", - зазначає у коментарі автор публікації.
+8 Александр #602081
+6 Микола Січень #486030
+5 Валентин Коваль #587289
Микола Січень #486030
частный сектор
борис фесенко #494221
Василь Васько #582549
Lex Lexton
Валентин Коваль #587289
Крейда Гiбсон
Vlad Kryzh #596934
Сергій Малецький
Александр #602081
олег иванов #434516
Oresta Bartka
Nick Nemo
Влад Кашин
stranger stranger
