УКР
Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
8 154 16

Ліквідація п’яти російських мотоштурмовиків на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу штурмову групу на мотоциклах у бою в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що українські позиції намагалися атакувати щонайменше п'ятеро російських мотоштурмовиків.

"Мотопробіг у пекло, Запорізький напрямок. Сьогодні російські байкери в особливому ударі! Окупанти вирішили атакувати українські позиції на мотоциклах, сподіваючись на швидкий прорив. Проте наші захисники вчасно виявили рух ворожих груп та відкрили вогонь. Результат - знищені мотоцикли та ліквідовані загарбники", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також: Російський мотоштурмовик на повній швидкості летить у протитанковий рів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18507) знищення (8028) мотоцикл (97) бій (198)
Топ коментарі
+8
..які вони кончені. що їм таке дають, щоб вони насмерть так летіли!!!!
показати весь коментар
16.05.2025 10:44 Відповісти
+6
За втрату майна прийдеться родичам платити..
показати весь коментар
16.05.2025 10:12 Відповісти
+5
Один жмурик в яру сховався - може дістали
показати весь коментар
16.05.2025 10:25 Відповісти
За втрату майна прийдеться родичам платити..
показати весь коментар
16.05.2025 10:12 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 10:15 Відповісти
Ночниє холки
показати весь коментар
16.05.2025 10:17 Відповісти
але ж, *****, просуваються кожен день...
показати весь коментар
16.05.2025 10:22 Відповісти
якщо таких атак багато, то пару штук і проскочить хоч трохи ближче, закріпиться, а там і підтягуються за ними, якась така у них тактика, плюс розвідка де позиціх наші і туди арта і каби, отак і просуваються.
показати весь коментар
19.05.2025 12:33 Відповісти
Один жмурик в яру сховався - може дістали
показати весь коментар
16.05.2025 10:25 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 10:32 Відповісти
Сафарі на укурених чи уколотих. Можна дивитись вічно, як на вогонь, що горить і воду, що тече.
показати весь коментар
16.05.2025 10:36 Відповісти
*******.
показати весь коментар
16.05.2025 10:37 Відповісти
..які вони кончені. що їм таке дають, щоб вони насмерть так летіли!!!!
показати весь коментар
16.05.2025 10:44 Відповісти
Квартиру в Києві.
показати весь коментар
16.05.2025 12:06 Відповісти
А починали кольорово...
показати весь коментар
16.05.2025 12:45 Відповісти
Мотодрандулетчики!
показати весь коментар
16.05.2025 12:45 Відповісти
Спочатку орки атакували на танках, бмп, бтр, потім на мтлб з ба, далі на гольфкарах з баггі, теперича на мотоциклах з самокатами. .,Сподіваємось надалі атаки підуть "по будьоновскі" на конях,верблюдах, ослах..
показати весь коментар
16.05.2025 12:47 Відповісти
озвучка БІМБА!!))
показати весь коментар
17.05.2025 02:39 Відповісти
 
 