6 684 16

ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против Сил обороны Украины. АУДИО

Украинские разведчики перехватили разговор, в котором командир российской армии приказывает применить запрещенное химическое оружие для удара по позициям Сил обороны Украины.

Соответствующий перехват обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

В нем командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.

"Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", - говорит россиянин.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика!

Топ комментарии
+11
І тому жоден нпз вже котрий місяць на немитій НЕ палає?
20.05.2025 22:24 Ответить
+7
це, типу: ай яй яй?
от, як що б показали як гур продовжує нищити генералів, самокатами, то ......
чи, що там з кацапською нафтою.
всьо? у гур закінчилися можливості? чи хтось надав наказ припинити? буданов?
20.05.2025 22:23 Ответить
+5
Воювати всім чим зможеш - тільки так у війни і перемагають !
20.05.2025 22:23 Ответить
Про це Трамп з путіним дві годони домовлялися?!
20.05.2025 22:21 Ответить
Воювати всім чим зможеш - тільки так у війни і перемагають !
20.05.2025 22:23 Ответить
І тому жоден нпз вже котрий місяць на немитій НЕ палає?
20.05.2025 22:24 Ответить
Можливо тому що не прилітає на Банкову , чи в мости через Дніпро ...?
20.05.2025 22:25 Ответить
це, типу: ай яй яй?
от, як що б показали як гур продовжує нищити генералів, самокатами, то ......
чи, що там з кацапською нафтою.
всьо? у гур закінчилися можливості? чи хтось надав наказ припинити? буданов?
20.05.2025 22:23 Ответить
генерал їрмак
21.05.2025 08:27 Ответить
А хто перехопив? гогілашвілі, коханець буданги?
20.05.2025 22:26 Ответить
Vik Tor #521724 ти де? Спиш? Бєгом піші, что ето враньйо! Я за тєбя кацапов тут отбєлівать должен?
20.05.2025 22:28 Ответить
Свого часу Вінстон Черчиль попередив тодішнє ***** - Гітлєра:
«У разі спроби застосування німцями хімічної зброї проти британських військ, я заллю всю Німеччину шаром іприту в п'ять дюймів. »
Німецьке ***** поняло.
20.05.2025 22:34 Ответить
Якщо ГУР перехопило цей наказ, то і Західні Партнери та США, мають теж, це перехоплення!
У трампа в голові, червоні лінії ??!
20.05.2025 22:55 Ответить
Коли кацапи застосувавли хімічну зброю в Сирії, тут в Україні нарід дуже переймався?
20.05.2025 22:57 Ответить
🤣🤣🤣
21.05.2025 07:03 Ответить
Брехня.
21.05.2025 07:45 Ответить
От і цьрму покидьку скоро подаруть квиток на концерт!
21.05.2025 08:54 Ответить
 
 