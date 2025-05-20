РУС
Один ударный беспилотник уничтожил военный автомобиль, боекомплект, а также 9 российских военных. ВИДЕО

Украинский оператор FPV-дрона провел эффективную атаку на одном из направлений фронта. Один ударный беспилотник уничтожил военную машину, боекомплект, который перевозили, а также девять российских военных, которые занимались транспортировкой снаряжения.

Этот точный удар не только уменьшил боевые ресурсы противника, но и нанес серьезные экономические потери - цена дрона в разы меньше суммарной стоимости уничтоженного, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: ГУР перехватило приказ российского командира применить химическое оружие против Сил обороны Украины. АУДИО

Называется - огоньку не желаете? Круто
20.05.2025 23:43 Ответить
Нашим Воїнам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
21.05.2025 00:09 Ответить
Москалю, вогнику не знайдеться?
21.05.2025 00:14 Ответить
 
 