Один ударный беспилотник уничтожил военный автомобиль, боекомплект, а также 9 российских военных. ВИДЕО
Украинский оператор FPV-дрона провел эффективную атаку на одном из направлений фронта. Один ударный беспилотник уничтожил военную машину, боекомплект, который перевозили, а также девять российских военных, которые занимались транспортировкой снаряжения.
Этот точный удар не только уменьшил боевые ресурсы противника, но и нанес серьезные экономические потери - цена дрона в разы меньше суммарной стоимости уничтоженного, сообщает Цензор.НЕТ.
